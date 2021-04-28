Ринковий інструмент захисту споживачів: у "Слузі народу" прокоментували річний тариф на газ

Запровадження річного тарифу на природний газ, який запрацює з 1 травня, – це спосіб захистити споживачів від сезонних коливань ціни на газ.

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Про це заявила заступниця голови Комітету ВРУ з питань економічного розвитку, депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа.

"Уряд і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг прийняли рішення, що ринковим інструментом захисту споживачів є саме річний тариф, який встановлюється влітку і більше не змінюється. Тобто весь рік споживач, який купує природний газ, платить однакову ціну", – сказала Роксолана Підласа.

Вона також зазначила, що зараз неможливо спрогнозувати, які будуть коливання ціни на газ восени або взимку, коли значно зросте попит. Але річний тариф, очевидно, буде вигіднішим.

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Депутатка наводить приклад: будинок на 200 кв. м на Чернігівщині, який підписався на річний тариф влітку і платив фіксовану ціну весь рік, за опалювальний сезон сплатив 5700 грн. Такий самий будинок у тому ж регіоні, який пішов до приватного газзбуту і платив за місячним тарифом (тобто щомісяця нову ціну) за опалювальний сезон, заплатив 9900 грн, тобто на 59% більше.

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Підласа також нагадала, що на початку року президент ініціював обмеження ціни на газ на рівні 6,99 грн за кубометр після того, як приватні газзбути почали необгрунтовано підвищувати ціни на газ до 11-13 грн за куб. м.

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