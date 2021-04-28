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Рыночный инструмент защиты потребителей: в "Слуге народа" прокомментировали годовой тариф на газ

28 апреля, 20:32

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Годовой тариф будет явно выгоднее ежемесячного, говорит Роксолана Пидласа

Введение годового тарифа на природный газ, который заработает с 1 мая – это способ защитить потребителей от сезонных колебаний цены на газ.

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Об этом заявила заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития, депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа.

"Правительство и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняли решение, что рыночным инструментом защиты потребителей является именно годовой тариф, который устанавливается летом и больше не меняется. То есть весь год потребитель, который покупает природный газ, платит одинаковую цену", – сказала Роксолана Пидласа.

Она также отметила, что сейчас невозможно спрогнозировать, какие будут колебания цены на газ осенью или зимой, когда значительно возрастет спрос. Но годовой тариф, очевидно, будет выгодным.

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Депутат приводит пример: дом на 200 кв. м на Черниговщине, который подписался на годовой тариф летом и платил фиксированную цену весь год, за отопительный сезон оплатил 5700 грн. Такой же дом в том же регионе, который ушел к частному газсбыту и платил по месячному тарифу (то есть ежемесячно новую цену) за отопительный сезон, заплатил 9900 грн, то есть на 59% больше.

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Пидласа также напомнила, что в начале года президент инициировал ограничения цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр после того, как частные газсбыты начали необоснованно повышать цены на газ до 11-13 грн за куб. м.

Видео: Сегодня

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