Перевірити перенарахування та розмір субсидії можна онлайн – інструкція

Субсидії перепризначують усім / Фото: уніан, Сьогодні
Оновлені правила видачі субсидій в Україні передбачають перепризначення допомоги. Для більшості перепризначення відбувається автоматично, тому є сенс перевіряти статус своєї субсидії, пише сайт "Сьогодні".
Це можна зробити онлайн на порталі Мінсоцполітики. Там же доступна інформація про суму допомоги по оплаті послуг ЖКГ. Всі дані взяті з Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.
Як дізнатися статус субсидії
- Перейти на державний портал subsidii.ioc.gov.ua.
- Ввести свої дані: область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН тощо – не потрібно.
- Підтвердити, що ви не бот, і натиснути кнопку "Шукати".
Інформація з держреєстру про статус субсидії
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Вибачте за тимчасові незручності є в реєстрі
- Стан субсидії (активна чи ні);
- номер заяви;
- розмір субсидії за місяць і рік;
- місцезнаходження особової справи субсідіанта;
- населений пункт;
- період нарахування компенсації.
Якщо вам занадто довго не перепризначують субсидію, краще звернутися в місцеві органи соцзахисту. Можливо, вам потрібно подати додаткові документи.
Станом на середину липня субсидії перепризначили двом мільйонам домогосподарств. З них в автоматичному режимі – для 1,7 млн одержувачів.
Подавати нові заяви потрібно, якщо субсидія:
- надавалася в безготівковій формі (знадобляться дані для виплати готівкою, т. к. тепер вся допомога виплачується "живими" грошима);
- була призначена за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації (т. н. прописки);
- була призначена без урахування членів сім'ї, які прописані в житло, але не проживають у ньому.
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Нагадаємо, оформлення субсидій допомагає українцям, які не можуть самостійно покрити витрати на комунальні послуги. При цьому послуги ЖКГ в Україні за останній рік подорожчали вже на третину: