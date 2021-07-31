Перевірити перенарахування та розмір субсидії можна онлайн – інструкція

Всі дані знаходяться на державному сайті. Щоб дізнатися про статус субсидії, досить мати у своєму розпорядженні тільки адресу одержувача

Субсидії перепризначують усім / Фото: уніан, Сьогодні

Оновлені правила видачі субсидій в Україні передбачають перепризначення допомоги. Для більшості перепризначення відбувається автоматично, тому є сенс перевіряти статус своєї субсидії, пише сайт "Сьогодні".

Реклама

Це можна зробити онлайн на порталі Мінсоцполітики. Там же доступна інформація про суму допомоги по оплаті послуг ЖКГ. Всі дані взяті з Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.

Як дізнатися статус субсидії

Перейти на державний портал subsidii.ioc.gov.ua. Ввести свої дані: область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН тощо – не потрібно. Підтвердити, що ви не бот, і натиснути кнопку "Шукати".

Інформація з держреєстру про статус субсидії

Читайте також: "Зайві" субсидії виплатять на картки: кому і коли чекати грошей

Вибачте за тимчасові незручності є в реєстрі

Стан субсидії (активна чи ні);

номер заяви;

розмір субсидії за місяць і рік;

місцезнаходження особової справи субсідіанта;

населений пункт;

період нарахування компенсації.

Реклама

Якщо вам занадто довго не перепризначують субсидію, краще звернутися в місцеві органи соцзахисту. Можливо, вам потрібно подати додаткові документи.

В тренді Скільки українці заплатять за газ в серпні: постачальники оприлюднили тарифи

Станом на середину липня субсидії перепризначили двом мільйонам домогосподарств. З них в автоматичному режимі – для 1,7 млн одержувачів.

Подавати нові заяви потрібно, якщо субсидія:

надавалася в безготівковій формі (знадобляться дані для виплати готівкою, т. к. тепер вся допомога виплачується "живими" грошима);

була призначена за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації (т. н. прописки);

була призначена без урахування членів сім'ї, які прописані в житло, але не проживають у ньому.

Також ми розповідали, з якою квартирою не дадуть субсидію.

Нагадаємо, оформлення субсидій допомагає українцям, які не можуть самостійно покрити витрати на комунальні послуги. При цьому послуги ЖКГ в Україні за останній рік подорожчали вже на третину: