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Перевірити перенарахування та розмір субсидії можна онлайн – інструкція

31 липня 2021 6:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Всі дані знаходяться на державному сайті. Щоб дізнатися про статус субсидії, досить мати у своєму розпорядженні тільки адресу одержувача

Субсидії перепризначують усім

Субсидії перепризначують усім / Фото: уніан, Сьогодні

Оновлені правила видачі субсидій в Україні передбачають перепризначення допомоги. Для більшості перепризначення відбувається автоматично, тому є сенс перевіряти статус своєї субсидії, пише сайт "Сьогодні".

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Це можна зробити онлайн на порталі Мінсоцполітики. Там же доступна інформація про суму допомоги по оплаті послуг ЖКГ. Всі дані взяті з Єдиного державного реєстру одержувачів житлових субсидій.

Як дізнатися статус субсидії

  1. Перейти на державний портал subsidii.ioc.gov.ua.
  2. Ввести свої дані: область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН тощо – не потрібно.
  3. Підтвердити, що ви не бот, і натиснути кнопку "Шукати".

Інформація з держреєстру про статус субсидії

Інформація з держреєстру про статус субсидії

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Вибачте за тимчасові незручності є в реєстрі

  • Стан субсидії (активна чи ні);
  • номер заяви;
  • розмір субсидії за місяць і рік;
  • місцезнаходження особової справи субсідіанта;
  • населений пункт;
  • період нарахування компенсації.
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Якщо вам занадто довго не перепризначують субсидію, краще звернутися в місцеві органи соцзахисту. Можливо, вам потрібно подати додаткові документи.

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Станом на середину липня субсидії перепризначили двом мільйонам домогосподарств. З них в автоматичному режимі – для 1,7 млн одержувачів.

Подавати нові заяви потрібно, якщо субсидія:

  • надавалася в безготівковій формі (знадобляться дані для виплати готівкою, т. к. тепер вся допомога виплачується "живими" грошима);
  • була призначена за фактичним місцем проживання, а не за місцем реєстрації (т. н. прописки);
  • була призначена без урахування членів сім'ї, які прописані в житло, але не проживають у ньому.

Також ми розповідали, з якою квартирою не дадуть субсидію.

Нагадаємо, оформлення субсидій допомагає українцям, які не можуть самостійно покрити витрати на комунальні послуги. При цьому послуги ЖКГ в Україні за останній рік подорожчали вже на третину:

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