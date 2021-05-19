Правила видачі субсидій знову переписали – кому стане простіше отримати допомогу

Правила надання субсидій знову оновлять / Фото: Олександр Яремчук, Сьогодні

Кабінет міністрів України змінив оновлені з 1 травня правила надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема:

повертають автоматичне перепризначення вже оформлених виплат тим сім'ям, у яких немає ніяких спірних майнових моментів та інших "протипоказань" до призначення допомоги (не стосується тих, у кого субсидія призначалася в безготівковій грошовій формі, за місцем фактичного проживання або без урахування деяких прописаних в квартирі);

не будуть вести облік доходів, отримані з банківських депозитів;

збільшать до 100 тис. грн граничний розмір депозиту, з яким можна буде отримати допомогу (було 50 тис. грн);

змінять правила обліку житлової нерухомості – можна буде мати більше одного об'єкта у власності, якщо один з них знаходиться в селі або належить одразу декільком особам.

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Про це заявили прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністерка соціальної політики Марина Лазебна на засіданні уряду. Таке рішення в Кабміні прийняли після аналізу роботи нових правил за перші 19 днів травня. Всі зміни починають діяти "заднім числом" – з 1 травня.

"Якщо ви власник 3-4 квартир в Києві, то субсидія вам призначатися не буде. При цьому якщо у вас є квартира в місті та будинок в селі, то це не завадить отримати допомогу. Так само, якщо у вас є ще одне житло на правах спільної власності, ми збільшуємо розмір депозиту, який впливає на те, чи буде отримана субсидія. Також претендувати на субсидію можна, маючи на депозиті до 100 тис. гривень. Це теж не буде перешкодою, наприклад, для пенсіонерів, що володіють накопиченнями, які вони здійснювали протягом трудового життя", – сказав Шмигаль.

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Він уточнив, що до травня субсидії в Україні отримували майже 3 млн домогосподарств і запевнив, що нові правила верифікації стосуватимуться тільки декількох відсотків від цього числа.

"Це переважно люди, у яких є істотні тіньові доходи... Справи про призначення субсидій, які в окремих випадках раніше розглядали спеціальні комісії, тепер розглядатимуть органи соцзахисту населення на місцях. Це дозволить втричі скоротити терміни розгляду заяв", – додав прем'єр.

"Тільки 15% домогосподарств матимуть оновити документи для отримання субсидії... Всі подані в травні заяви будуть оброблені з урахуванням оновлених критеріїв", – додала Лазебна.

Нагадаємо, згідно минулими правилами, всі отримувачі субсидій з 1 травня мали заново подати заяви на отримання допомоги. На це відвели кілька місяців, але народний депутат Олексій Кучеренко попереджав: документи краще подавати вже зараз, адже нові правила можуть спровокувати невдоволення населення і "конфліктні ситуації".

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