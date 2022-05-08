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Повезе не всім? Скільки українці платитимуть за газ, воду та світло влітку

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 травня, 07:14
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Розповідаємо, до чого готуватися українцям найближчим часом
Що буде з тарифами влітку
Що буде з тарифами влітку / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Вартість комунальних послуг не зміниться протягом дії воєнного стану. Вони залишаться на рівні 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться у постанові від 29 квітня 2022 р. № 502 "Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану".

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Протягом дії воєнного стану в Україні, але не раніше завершення поточного опалювального періоду, органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення, — йдеться у постанові.

Постановою рекомендується застосовувати тарифи "до споживача (населення) на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року".

Нагадаємо, мова йде про такі тарифи на світло:

  • для споживачів, які витрачають до 250 кВ-год на місяць — 1,44 грн/кВт-год;
  • для споживачів, які витрачають понад 250 кВ-год на місяць — 1,68 грн/кВт-год.

А ціна на газ, приміром від ГК "Нафтогаз України", становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ.

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Як платити за світло під час війни

Платити за комунальні послуги під час війни потрібно безпечно, і є кілька способів, щоб це зробити, навіть якщо ви не отримали паперову платіжку.

Сплатити рахунок за електроенергію можна прийшовши у відділення банку. Касиру потрібно назвати особовий рахунок, адресу, ПІБ власника, а реквізити постачальника можна взяти з рахунків за попередні місяці.

Тоді ви зможете дізнатися про суму, яку потрібно внести, і зробити це на місці.

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Якщо вас обслуговує компанія YASNO, ви зможете сплатити за цю послугу через особистий кабінет або за допомогою чат-ботів у месенджерах.

Також є спеціальні онлайн-сервіси, наприклад:

  • Приват24;
  • Monobank (мобільний додаток);
  • Portmone;
  • iPay;
  • EasyPay.

Сьогодні також писали, що українцям почали приходити нові платіжки за воду, і розповідали, яка комуналка у європейських країнах.

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