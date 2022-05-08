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Повезет не всем? Сколько украинцы будут платить за газ, воду и свет летом

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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8 мая, 07:14
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Рассказываем, к чему готовиться украинцам в ближайшее время
Что будет с тарифами летом
Что будет с тарифами летом / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Стоимость коммунальных услуг не изменится в течение действия военного положения. Они останутся на уровне 24 февраля 2022 года.

Об этом говорится в постановлении от 29 апреля 2022 г. №502 "Некоторые вопросы регулирования деятельности в сфере коммунальных услуг в связи с введением в Украине военного положения".

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В течение действия военного положения в Украине, но не ранее завершения текущего отопительного периода, органам, уполномоченным устанавливать тарифы, не повышать тарифы на тепловую энергию, услуги по снабжению тепловой энергией и снабжению горячей водой, централизованным водоснабжением и централизованным водоотводом для населения, — говорится в постановлении.

Постановлением рекомендуется применять тарифы "к потребителю (населению) на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022".

Напомним, речь идет о таких тарифах на свет:

  • для потребителей, которые тратят до 250 кВ-ч в месяц – 1,44 грн/кВт-ч;
  • для потребителей, которые тратят более 250 кВ-ч в месяц – 1,68 грн/кВт-ч.

А цена на газ, например от ГК "Нефтегаз Украины", составляет 7,96 грн/куб. м с НДС.

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Как платить за свет во время войны

Платить за коммунальные услуги во время войны нужно безопасно, и есть несколько способов, чтобы это сделать, даже если вы не получили бумажную платежку.

Заплатить счет за электроэнергию можно придя в отделение банка. Кассиру нужно назвать лицевой счет, адрес, ФИО владельца, а реквизиты поставщика можно взять со счетов за предыдущие месяцы.

Тогда вы сможете узнать сумму, которую нужно внести, и сделать это на месте.

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Если вас обслуживает компания YASNO, вы можете оплатить эту услугу через личный кабинет или с помощью чат-ботов в мессенджерах.

Также есть специальные онлайн-сервисы, например:

  • Приват24;
  • Monobank (мобильное приложение);
  • Portmone;
  • iPay;
  • EasyPay.

Сегодня также писали, что украинцам стали приходить новые платежки за воду, и рассказывали, какая коммуналка в европейских странах.

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