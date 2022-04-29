Газ, свет и вода: что будет с тарифами на коммуналку в мае

Рассказываем все о тарифах на коммунальные услуги со следующего месяца

Тарифы на коммуналку сдержат на прежнем уровне / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Финансовое состояние украинцев ухудшается в связи с войной России против нашей страны, поэтому вопрос повышение тарифов на коммуналку стоит особенно остро.

"Сегодня" рассказывают, чего ждать от тарифов на коммунальные услуги с 1 мая.

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Тарифы на электроэнергию

В связи с затянувшимся военным положением правительство приняло решение оставить тариф на свет замороженным еще с апреля 2022 года и будет таким как минимум следующие 6 месяцев.

Он составляет:

до 250 кВт*ч (включительно, за весь объем потребления) – 1,44 гривни за 1 кВт*ч;

более 250 кВт*ч (за весь объем потребления) – 1,68 гривни за 1 кВт*ч.

Тарифы на газ

Министр энергетики Герман Галущенко, а позже премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заверили, что тарифы расти не будут, и останутся на прежнем уровне не смотря ни на что.

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"Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается. Какими механизмами мы будем это обеспечивать – посмотрим. ПСО может быть как один из них. Будем анализировать и принимать решения", – сказал Галущенко.

Позже Даниил Гетманцев завил, что будет принято решение, которое позволит поставщикам не поднимать цены на голубое топливо за население.

Тарифы на воду

Тарифы для всех водоканалов и всех предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом, устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

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Об изменении тарифов на воду регулятор не сообщал, а значит, как и все остальные показатели они останутся на том же уровне.

Отдельно о не повышении тарифов на водузаявил мэр Киева Виталий Кличко, ранее стоимость ресурса планировали пересчитать с 1 мая.

Переход на новую систему учета газа

С 1 мая Украина должна была перейти на новую систему учета потребления голубого топлива.

Сейчас объем потребления измеряется в кубометрах, а с 1 числа измерять его должны были в киловатт-часах, однако в планы вмешалась война и теперь это важное нововведение под вопросом.

В компании "Нафтогаз" сообщили, что из-за войны все остается как раньше и они ждут уточнения от регулятора НКРЭКУ.

"Сегодня" также писали, что украинцам будут по-новому рассчитывать платежки за воду и рассказывали, чего ждать от тарифов до конца года.