Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-лиз для Украины ⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

Газ, свет и вода: что будет с тарифами на коммуналку в мае

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 апреля, 07:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем все о тарифах на коммунальные услуги со следующего месяца
Тарифы на коммуналку сдержат на прежнем уровне
Тарифы на коммуналку сдержат на прежнем уровне / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Финансовое состояние украинцев ухудшается в связи с войной России против нашей страны, поэтому вопрос повышение тарифов на коммуналку стоит особенно остро.

"Сегодня" рассказывают, чего ждать от тарифов на коммунальные услуги с 1 мая.

Реклама

Тарифы на электроэнергию

В связи с затянувшимся военным положением правительство приняло решение оставить тариф на свет замороженным еще с апреля 2022 года и будет таким как минимум следующие 6 месяцев.

Он составляет:

  • до 250 кВт*ч (включительно, за весь объем потребления) – 1,44 гривни за 1 кВт*ч;
  • более 250 кВт*ч (за весь объем потребления) – 1,68 гривни за 1 кВт*ч.

Тарифы на газ

Министр энергетики Герман Галущенко, а позже премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заверили, что тарифы расти не будут, и останутся на прежнем уровне не смотря ни на что.

Реклама

"Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается. Какими механизмами мы будем это обеспечивать – посмотрим. ПСО может быть как один из них. Будем анализировать и принимать решения", – сказал Галущенко.

Позже Даниил Гетманцев завил, что будет принято решение, которое позволит поставщикам не поднимать цены на голубое топливо за население.

Тарифы на воду

Тарифы для всех водоканалов и всех предприятий, занимающихся водоснабжением и водоотводом, устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Реклама

Об изменении тарифов на воду регулятор не сообщал, а значит, как и все остальные показатели они останутся на том же уровне.

Отдельно о не повышении тарифов на водузаявил мэр Киева Виталий Кличко, ранее стоимость ресурса планировали пересчитать с 1 мая.

Переход на новую систему учета газа

С 1 мая Украина должна была перейти на новую систему учета потребления голубого топлива.

Сейчас объем потребления измеряется в кубометрах, а с 1 числа измерять его должны были в киловатт-часах, однако в планы вмешалась война и теперь это важное нововведение под вопросом.

В компании "Нафтогаз" сообщили, что из-за войны все остается как раньше и они ждут уточнения от регулятора НКРЭКУ.

"Сегодня" также писали, что украинцам будут по-новому рассчитывать платежки за воду и рассказывали, чего ждать от тарифов до конца года.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,97 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
35,90
40,65
30,37
-
34,09
38,59
29,50
-
34,09
40,56
30,87
-
-
-
31,48
-
34,09
38,65
30,47
-
-
40,54
31,31
-
34,09
38,65
30,48
-
34,09
38,65
30,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять