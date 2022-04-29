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Деяких українців відключать від електромережі – що потрібно зробити просто зараз

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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29 квітня, 11:35
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Розповідаємо, що треба зробити просто зараз, щоб вас не відключали від світла
Деяких українців почнуть відключати від електроенергії
Деяких українців почнуть відключати від електроенергії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні зобов’язали споживачів електроенергії попереджати своїх постачальників про неможливість оплачувати послуги під час воєнного стану. Якщо людина цього не зробить і борги накопичуватимуться, його з часом відключать від електромережі.

Відповідну постанову ухвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг.

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НКРЕКП зобов’язала є постачальників провести роз'яснювальну роботу серед споживачів про те, що є можливість оплачувати рахунки за світло онлайн, а також наголосити на важливості передачі показників лічильників.

Якщо немає можливості сплатити рахунки громадян просять особисто попереджати про це, інакше їх почнуть відключати від світла.

У разі попередження свого постачальника, відключати від електроенергії вас не будуть доки в країні діє воєнний стан і ще 30 днів після його скасування.

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Що буде з комуналкою у травні?

У травні планувалося підвищити тарифи на всі види комунальних послуг, а плата за світло мала зрости ще з квітня.

Однак через форс-мажорну ситуацію підвищення тарифу вирішили відтермінувати, в останній місяць весни українці платитимуть за електроенергію так:

  • до 250 кВт*год (включно за весь обсяг споживання) – 1,44 гривні за 1 кВт*год;
  • більше 250 кВт*год (за весь обсяг споживання) – 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Про тарифи на інші комунальні послуги читайте в нашому матеріалі, а також дізнайтесь, чого чекати від тарифів до кінця року.

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