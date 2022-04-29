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Газ, світло та вода: що буде з тарифами на комуналку у травні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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29 квітня, 07:14
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Розповідаємо все про тарифи на комунальні послуги з наступного місяця
Тарифи на комуналку стримають на колишньому рівні
Тарифи на комуналку стримають на колишньому рівні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Фінансовий стан українців погіршується у зв'язку з війною Росії проти нашої країни, тому питання підвищення тарифів на комуналку стоїть особливо гостро.

Сьогодні розповідають, чого чекати від тарифів на комунальні послуги з 1 травня.

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Тарифи на електроенергію

У зв'язку з воєнним становищем, що тривало, уряд прийняв рішення залишити тариф на світ замороженим ще з квітня 2022 року і буде таким, щонайменше, наступні 6 місяців.

Він складає:

  • до 250 кВт*год (включно за весь обсяг споживання) – 1,44 гривні за 1 кВт*год;
  • більше 250 кВт*год (за весь обсяг споживання) – 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Тарифи на газ

Міністр енергетики Герман Галущенко, а пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль та голова Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запевнили, що тарифи не зростатимуть, і залишаться на колишньому рівні незважаючи ні на що.

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"Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми це забезпечуватимемо – подивимося. ПСО може бути як один з них. Будемо аналізувати та приймати рішення", – сказав Галущенко.

Пізніше Данило Гетманцев завив, що буде ухвалено рішення, яке дозволить постачальникам не піднімати ціни на блакитне паливо за населення

Тарифи на воду

Тарифи для всіх водоканалів та всіх підприємств, що займаються водопостачанням та водовідведенням, встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

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Про зміну тарифів на воду регулятор не повідомляв, а значить, як і всі інші показники залишаться на тому ж рівні.

Окремо про не підвищення тарифів на воду заявив мер Києва Віталій Кличко, раніше вартість ресурсу планували перерахувати із 1 травня.

Перехід на нову систему обліку газу

З 1 травня Україна мала перейти на нову систему обліку споживання блакитного палива

Наразі обсяг споживання вимірюється в кубометрах, а з 1 числа вимірювати його мали у кіловат-годинах Проте в плани втрутилася війна і тепер це важливе нововведення під питанням.

У компанії "Нафтогаз" повідомили, що через війну все залишається як раніше і вони чекають уточнення від регулятора НКРЕКУ.

"Сьогодні" також писали, що українцям по-новому розраховуватимуть платіжки за воду і розповідали, чого чекати від тарифів до кінця року.

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