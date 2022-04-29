Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💪 Ленд-лиз для Украины ⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости ЖКХ

Некоторых украинцев отключат от электросети – что нужно сделать прямо сейчас

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 апреля, 11:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, что нужно сделать прямо сейчас, чтобы вас не отключали от света
Некоторых украинцев начнут отключать от электроэнергии
Некоторых украинцев начнут отключать от электроэнергии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине обязали потребителей электроэнергии предупреждать своих поставщиков о невозможности оплачивать услуги во время военного положения. Если человек этого не сделает и долги будут накапливаться, его со временем отключат от электросети.

Соответствующее постановление приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг.

Реклама

НКРЭКУ обязала поставщиков провести разъяснительную работу среди потребителей о том, что есть возможность оплачивать счета за свет онлайн, а также подчеркнуть важность передачи показателей счетчиков.

Если нет возможности оплатить счета граждан, просят лично предупреждать об этом, иначе их начнут отключать от света.

В случае предупреждения своего поставщика, отключать от электроэнергии вас не будут пока в стране действует военное положение 30 дней после его отмены.

Реклама

Что будет с коммуналкой в мае?

В мае планировалось повысить тарифы на все виды коммунальных услуг, а плата за свет должна была вырасти еще с апреля.

Однако из-за форс-мажорной ситуации повышение тарифа решили отсрочить, в последний месяц весны украинцы будут платить за электроэнергию так:

  • до 250 кВт*ч (включая весь объем потребления) – 1,44 гривны за 1 кВт*ч;
  • более 250 кВт*ч (за весь объем потребления) – 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

О тарифах на другие коммунальные услуги читайте в нашем материале, а также узнайте, чего ждать от тарифов до конца года.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,97 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,79
34,09
38,65
30,50
36,59
35,90
40,65
30,37
-
34,09
38,59
29,50
-
34,09
40,56
30,87
-
-
-
31,48
-
34,09
38,65
30,47
-
-
40,54
31,31
-
34,09
38,65
30,48
-
34,09
38,65
30,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять