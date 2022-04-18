Пощастить не всім? Що буде з тарифами на світло вже зовсім скоро

Розповідаємо, чи зростуть найближчим часом тарифи на електроенергію, і кого це може торкнутися

Тарифи на світло не підвищуватимуть деякий час / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час дії воєнного стану в Україні тарифи на електроенергію заморозять на певний час. Проте це стосуватиметься не всіх українців, адже є певні умови.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Що чекає на українців

Отже, тарифи на електроенергію не зростатимуть для тих, хто споживатиме до 250 кВт*год на місяць. Ціна становитиме 1,44 грн за кВт*год. Таке "замороження" триватиме певний час.

"Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян", – повідомив Зеленський.

Президент додав, що зараз вже почалась підготовка до наступного опалювального сезону. А от попередній пройшов успішно для України.

"Попри всі "вангування" тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час", – зауважив Зеленський.

Як платити за світло під час війни

Сплачувати комунальні послуги під час війни дуже важливо, якщо у вас є така можливість, оскільки це допомагає підтримувати економіку та комунальних працівників, які працюють навіть ризикуючи життям.

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Але платити за комунальні послуги потрібно безпечно, і під час війни є кілька способів, щоб це зробити, навіть якщо ви не отримали паперову платіжку.

Сплатити рахунок за електроенергію можна прийшовши у відділення банку. Касиру потрібно назвати особовий рахунок, адресу, ПІБ власника, а реквізити постачальника можна взяти з рахунків за попередні місяці.

Тоді ви зможете дізнатися про суму, яку потрібно внести, і зробити це на місці.

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Якщо вас обслуговує компанія YASNO, ви зможете сплатити за цю послугу через особистий кабінет або за допомогою чат-ботів у месенджерах.

Також є спеціальні онлайн-сервіси, наприклад:

Приват24;

Monobank (мобільний додаток);

Portmone;

iPay;

EasyPay.

Сьогодні також писали, що українцям почали приходити нові платіжки за воду, і розповідали, яка комуналка у європейських країнах.