Місячна ціна газу для населення у "Нафтогазу" виявилася в 1,5 разу вищою за річну

У компанії пояснили таку різницю в цінах і нагадали, що у більшості клієнтів – фіксований тариф

Ціна в місячному тарифі в півтора рази вища, ніж в річному / Фото: Сьогодні

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну в місячному тарифі на газ для населення на рівні 11,94 грн. При цьому річний тариф в червні залишився на рівні 7,96 грн за кубометр. Таку різницю в цінах компанія пояснила поточною ситуацією на європейських ринках, де газ подорожчав до максимуму за останні чотири-п'ять років.

Реклама

Про це свідчать дані на сайті "Нафтогазу".

"Місячна ціна є індикативною і підтверджує ефективність річного тарифного плану "Фіксований", мета якого – захистити клієнтів від цінових коливань на ринку. Ціна газу в тарифному плані "Місячний" в червні становить 11,94 грн за куб. м, в той час як... у рамках річного тарифного плану "Фіксований"... – 7 96 грн за куб. м.", – додала пресслужба "Нафтогазу" на офіційній сторінці компанії в Facebook, відповідаючи на питання клієнтів у коментарях.

Там нагадали, що підключення до тарифного плану "Місячний" відбувається тільки за бажанням клієнта. У всіх інших випадках клієнти обслуговуються в річному тарифному плані.

Аргументацію "Нафтогазу" підтверджують і аналітики державного порталу ГазПравда.

Реклама

"Попри завершення опалювального сезону газ у Європі лише дорожчає. На таку незвичну для літа тенденцію впливають пожвавлення економіки, низькі запаси палива в сховищах, а також російський "Газпром", який штучно створює дефіцит газу на європейському ринку, обмежуючи обсяги постачання", - пояснили фахівці.

В середньому ціни на газ в Європі на початок червня досягали 25,9 євро/МВт-год, що трохи більше 270 доларів за тисячу кубометрів. Таким чином, ринкова ціна за кубометр газу в червні досягає майже 12 грн за кубометр.

"Однак ціну в майже 12 грн за кубометр споживачі не платитимуть. Адже як базова діє річна фіксована ціна. У "Нафтогазу" вона становить 7,96 грн за кубометр. Річні ціни інших фірм коливаються від 7,80 грн до 13,50 грн за кубометр", – зазначили в "ГазПравді".

Нагадаємо, в разі, якщо тариф вас не влаштовує, можна змінити постачальника газу.

При цьому вартість комунальних послуг в Україні за останній рік зросла майже на третину:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ