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Мертві душі та підставні адреси – розповсюджені схеми незаконного отримання субсидій

28 травня, 07:08

Світлана Москаленко , Ольга Михалюк

Тепер перевірку на наявність прихованих статків влаштовують до того, як призначити субсидію, і шукають ретельніше

/ Фото: Григорій Салай, Сьогодні

В Україні часто субсидії оформлюють і люди, житлові умови яких аж ніяк не підходять під встановлені норми, але вони знаходять нишпорки і схеми.

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Команда "Сьогодні" зібрала чотири найбільш розповсюджених схеми, до яких вдавалися люди, щоб нечесно отримати державні кошти:

  • Виплати "мертвим душам", коли допомога продовжувала надаватися людині після смерті.
  • Отримання субсидій одночасно за двома різними адресами.
  • Наявність у сім’ї одного або більше транспортних засобів, від дати випуску яких минуло менше п’яти років.
  • Купівля земельної ділянки, житла, будівельних матеріалів або інших товарів довгострокового вжитку або послуг на суму понад 50 тисяч гривень.
Відео: Сьогодні

Дані про порушників, яким виплатили компенсацію, Мінфін шукає у різних джерелах. Інформацію про подорожі закордон надає Державна прикордонна служба. Про купівлю та реєстрацію автомобіля – Міністерство внутрішніх справ. Цьогоріч уряд змінив підхід -перевірка відбувається до призначення субсидії.

Субсидії на комуналку складають левову частку державних виплат, які Міністерство фінансів щороку піддає сумніву. Тому у Мінцифри пропонують об'єднати бази держорганів у єдиний реєстр. Це не тільки пришвидшить пошук непорядних субсидіантів, а й дозволить призначати допомогу автоматично, якщо немає порушень. Запустити реєстр обіцяють до кінця року.

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Відмовити у субсидії можуть, якщо ви одноразово придбали долари на понад 50 тисяч гривень чи на таку суму зробили покупку. Або на депозиті зберігаєте понад сто тисяч гривень. Раніше ця сума була майже вдвічі меншою.

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Все про нові правила нарахування субсидій, читайте в матеріалі "Правила видачі субсидій знову переписали – кому стане простіше отримати допомогу".

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