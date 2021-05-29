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Хто втратить право на субсидію: список категорій

29 травня, 07:02

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

В Україні з травня оновилися вимоги до одержувачів допомоги на оплату комуналки. Перевіряють декларації, депозити, авто й багато іншого

При оформленні субсидії враховують великі покупки

При оформленні субсидії враховують великі покупки / Фото: Сергій Ніколаєв, Сьогодні

В оновлених правилах видачі субсидій, які Кабмін змінив "заднім числом", з 1 травня, чітко прописані категорії населення, які втратять право на субсидії. Допомоги на оплату комуналки позбавлять тих, хто:

  • купив квартиру, земельну ділянку, автомобіль (крім мопеда або причепа) або товари тривалого користування на 50 тис. грн більше; йдеться про одну покупку протягом року;
  • має банківський депозит в сумі понад 100 тис. грн;
  • продав або купив валюту та банківські метали на понад 50 тис. грн за рік;
  • задекларував відсутність доходу і при цьому перебував за кордоном більше 60 днів (виключення: перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною);
  • має заборгованість із оплати послуг ЖКГ або аліментів за понад три місяці;
  • не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;
  • має авто, якому менше п'яти років із дати випуску, або два і більше автомобіля, яким немає 15 років із дати випуску;
  • не має доходів і при цьому ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.
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Також ми розповідали, з якою квартирою не дадуть субсидію.

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Нагадаємо, посилені перевірки субсидіантів пов'язані з тим, що в Україні часто оформляють допомогу люди, житлові умови яких аж ніяк не підходять під встановлені норми. Вони знаходять лазівки і використовують схеми. Про те, як оформляють незаконні субсидії, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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