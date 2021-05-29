Хто втратить право на субсидію: список категорій

При оформленні субсидії враховують великі покупки / Фото: Сергій Ніколаєв, Сьогодні
В оновлених правилах видачі субсидій, які Кабмін змінив "заднім числом", з 1 травня, чітко прописані категорії населення, які втратять право на субсидії. Допомоги на оплату комуналки позбавлять тих, хто:
- купив квартиру, земельну ділянку, автомобіль (крім мопеда або причепа) або товари тривалого користування на 50 тис. грн більше; йдеться про одну покупку протягом року;
- має банківський депозит в сумі понад 100 тис. грн;
- продав або купив валюту та банківські метали на понад 50 тис. грн за рік;
- задекларував відсутність доходу і при цьому перебував за кордоном більше 60 днів (виключення: перебування на лікуванні, у відрядженні, для нагляду за дитиною);
- має заборгованість із оплати послуг ЖКГ або аліментів за понад три місяці;
- не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;
- має авто, якому менше п'яти років із дати випуску, або два і більше автомобіля, яким немає 15 років із дати випуску;
- не має доходів і при цьому ніде не вчився, не працював, не мав статусу безробітного.
Також ми розповідали, з якою квартирою не дадуть субсидію.
Нагадаємо, посилені перевірки субсидіантів пов'язані з тим, що в Україні часто оформляють допомогу люди, житлові умови яких аж ніяк не підходять під встановлені норми. Вони знаходять лазівки і використовують схеми. Про те, як оформляють незаконні субсидії, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":