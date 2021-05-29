Кто потеряет право на субсидию: список категорий

В Украине с мая обновились требования к получателям помощи на оплату коммуналки. Проверяют декларации, депозиты, авто и многое другое

При оформлении субсидии учитывают крупные покупки / Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В обновленных правилах выдачи субсидий, которые Кабмин изменил "задним числом", с 1 мая, четко прописаны категории населения, которые потеряют право на субсидии. Помощи на оплату коммуналки лишат тех, кто:

купил квартиру, земельный участок, автомобиль (кроме мопеда или прицепа) или товары длительного пользования на 50 тыс. грн и более; речь идет об одной покупке в течение года;

имеет банковский депозит в сумме более 100 тыс. грн;

продал или купил валюту и банковские металлы более чем на 50 тыс. грн за год;

задекларировал отсутствие дохода и при этом находился за границей более 60 дней (исключения: пребывание на лечении, в командировке, для присмотра за ребенком);

имеет задолженность по оплате услуг ЖКХ или алиментов более чем за три месяца;

не вернул в бюджет незаконно полученную субсидию за предыдущий период;

имеет авто, которому менее пяти лет с даты выпуска или два и более автомобиля, которым нет 15 лет с даты выпуска;

не имеет доходов и при этом нигде не учился, не работал, не имел статуса безработного.

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Также мы рассказывали, с какой квартирой не дадут субсидию.

Напомним, усиленные проверки субсидиантов связаны с тем, что в Украине часто оформляют помощь люди, жилищные условия которых отнюдь не подходят под установленные нормы. Они находят лазейки и используют схемы. О том, как оформляют незаконные субсидии, узнавайте из сюжета "Сегодня":