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Виплати переселенцям: хто зможе отримати гроші в травні

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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26 квітня, 16:29
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Від початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні зареєстрували понад 2 млн ВПО
У травні підтримку переселенцям надаватимуть по-іншому
У травні підтримку переселенцям надаватимуть по-іншому / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб є інформація про 3,4 млн українців. Із них майже 2 млн оформили такий статус після 24 лютого.

Як повідомили у Міністерстві соціальної політики України, найбільше внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Київській областях.

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Усім переселенцям, які мають право на допомогу від держави, її нарахують у травні. Людям, які встигнуть оформити свій статус до кінця квітня й подадуть заяву на отримання фінансування, видадуть гроші за березень та квітень.

Для дітей та людей з інвалідністю передбачено 3000 грн на місяць. Іншим надають підтримку в розмірі 2000 грн.

Із травня допомогу надаватимуть таким категоріям ВПО:

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  • які перемістилися з громад у зоні бойових дій, тимчасово окупованих або оточених ворогами територій (перелік затверджуватиме Мінреінтеграції з Міноборони);
  • у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок обстрілів та які подали заявку на компенсацію втрат.

Компенсація за комуналку

Уряд відшкодовує українцям, які безкоштовно прихистили переселенців, витрати на комуналку. За кожну особу виплачують до 450 грн/міс. Для отримання компенсації потрібно зареєструватися як сторона, що приймає, та оновлювати інформацію про кількість людей і час їхнього перебування в квартирі.

На відшкодування можуть розраховувати й комунальні заклади, які на час війни переоблаштували свої приміщення для проживання переселенців.

Раніше "Сьогодні" писали, де українцям знайти гроші, якщо своїх не залишилося. Дізнавайтеся також, з якими кредитними проблемами стикаються громадяни під час війни та який вихід із ситуації.

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