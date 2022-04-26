Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве: итоги ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Выплаты переселенцам: кто сможет получить деньги в мае

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 апреля, 16:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С начала полномасштабного вторжения России, в Украине зарегистрировали более 2 млн ВПО
В мае поддержку переселенцам будут оказывать по-другому
В мае поддержку переселенцам будут оказывать по-другому / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Единой информационной базе данных внутренне перемещенных лиц есть информация о 3,4 млн украинцев. Из них около 2 млн оформили такой статус после 24 февраля.

Как сообщили в Министерстве социальной политики Украины, наибольшее количество внутренне перемещенных лиц зарегистрировано в Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областях.

Реклама

Всем переселенцам, имеющим право на помощь от государства, его начислят в мае. Людям, которые успеют оформить свой статус до конца апреля и подать заявление на получение финансирования, выдадут деньги за март и апрель.

Для детей и людей с инвалидностью предусмотрено 3000 грн в месяц. Остальным оказывают поддержку в размере 2000 грн.

С мая помощь будут оказывать следующим категориям ВПЛ:

Реклама
  • переместившимся из общин в зоне боевых действий, временно оккупированных или окруженных врагами территорий (перечень будет утверждаться Минреинтеграции с Минобороны);
  • жилье которых разрушено или непригодно для проживания в результате обстрелов, а также которые подали заявку на компенсацию потерь.

Компенсация за коммуналку

Правительство возмещает украинцам, которые бесплатно приютили переселенцев, расходы на коммуналку. За каждого человека выплачивают до 450 грн/мес. Для получения компенсации необходимо зарегистрироваться как принимающая сторона и обновлять информацию о количестве людей и времени их пребывания в квартире.

На возмещение могут рассчитывать и коммунальные учреждения, которые во время войны переоборудовали свои помещения для проживания переселенцев.

Ранее "Сегодня" писали, где украинцам найти деньги, если своих не осталось. Узнайте также, с какими кредитными проблемами сталкиваются граждане во время войны и какой выход из ситуации.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,45 грн/€
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн/$
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Экономика США
Как вам новая обложка The Economist?
Военное время
Где самая высокая средняя зарплата
1
Днепропетровская область
25 600 грн
2
Львовская область
24 800 грн
3
Полтавская область
23 400 грн
4
Одесская область
23 000 грн
А что в Киеве?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Люди-изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россияне Россияне
2 871 (70%)
2
Иранцы Иранцы
590 (14,4%)
3
Иракцы Иракцы
230 (5,6%)
4
Афганцы Афганцы
225 (5,5%)
5
Пакистанцы Пакистанцы
188 (4,6%)
Жесткие последствия
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Мобилизационное задание
Кто может бронировать мужчин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять