Компенсація за комуналку – інструкція з отримання для тих, хто приймає переселенців

Держава надає фінансову підтримку на оплату комунальних послуг власникам житла, які прихистили переселенців

Допомога переселенцям може принести подвійну користь / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У березні в Україні запрацював механізм компенсації витрат за комунальні послуги. Його дія поширюється на власників житла, які в період війни прийняли в себе вимушених переселенців.

Йдеться про 450 гривень компенсації на місяць за кожну прийняту особу. Оформити виплату можна через волонтерський проєкт "Прихисток", який уже став державним, розповіла його співавторка Галина Янченко.

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Власник житла може подати заяву про готовність прийняти переселенців до міської чи селищної ради або на сайті "Прихисток". Того самого чи наступного дня після поселення також потрібно скерувати заяву до органу місцевого самоврядування.

Щомісяця, до 5 числа, потрібно подавати інформацію про кількість людей та час їхнього проживання в квартирі чи будинку. Компенсації за комунальні послуги нараховуватимуть до 20 числа кожного місяця.

Інструкція для комунальників

Відшкодування передбачені й для комунальних закладів, де безоплатно приймають вимушено переселених осіб. Це як витрати на воду, світло, газ, вивезення сміття, так і на купівлю дров, вугілля й інших видів палива.

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Якщо переселенців приймають на території закладів освіти, комунальних підприємств чи закладів, заклади сплачують за комунальні послуги до 20 числа наступного місяця, як зазвичай. Упродовж 3 днів після оплати потрібно подати заяву на компенсацію до військової адміністрації з відповідними документами.

Упродовж двох днів заяву скерують до Мінрегіону, де підготують проєкт рішення про виділення коштів. Одразу після цього органи місцевого самоврядування отримають відшкодування.

Нововведення під час війни

Воєнний стан вимагає особливих умов. Відтак і державна, і місцева влада запроваджують зміни, щоб полегшити умови життя громадян та роботи бізнесу. Зокрема, у Києві погодили низку пільг для підприємців.

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Нововведення впроваджують і мобільні оператори. Абоненти Kyivstar, які вимушено виїхали за кордон під час війни, тепер не платитимуть за популярну послугу.

Водночас українці можуть подати онлайн-заявку на відшкодування збитків за пошкоджене чи знищене внаслідок обстрілів майно. Зробити це можна в застосунку "Дія".

Раніше ми розповідали, які ціни на комунальні послуги в Польщі, Іспанії та Німеччині. В Україні також планують відшкодовувати втрачене житло під час війни не лише грошима.