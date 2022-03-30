Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах ‼ Переговори з агресором
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини ЖКХ

Компенсація за комуналку – інструкція з отримання для тих, хто приймає переселенців

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 березня, 21:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Держава надає фінансову підтримку на оплату комунальних послуг власникам житла, які прихистили переселенців
Допомога переселенцям може принести подвійну користь
Допомога переселенцям може принести подвійну користь / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У березні в Україні запрацював механізм компенсації витрат за комунальні послуги. Його дія поширюється на власників житла, які в період війни прийняли в себе вимушених переселенців.

Йдеться про 450 гривень компенсації на місяць за кожну прийняту особу. Оформити виплату можна через волонтерський проєкт "Прихисток", який уже став державним, розповіла його співавторка Галина Янченко.

Реклама

Власник житла може подати заяву про готовність прийняти переселенців до міської чи селищної ради або на сайті "Прихисток". Того самого чи наступного дня після поселення також потрібно скерувати заяву до органу місцевого самоврядування.

Щомісяця, до 5 числа, потрібно подавати інформацію про кількість людей та час їхнього проживання в квартирі чи будинку. Компенсації за комунальні послуги нараховуватимуть до 20 числа кожного місяця.

Інструкція для комунальників

Відшкодування передбачені й для комунальних закладів, де безоплатно приймають вимушено переселених осіб. Це як витрати на воду, світло, газ, вивезення сміття, так і на купівлю дров, вугілля й інших видів палива.

Реклама

Якщо переселенців приймають на території закладів освіти, комунальних підприємств чи закладів, заклади сплачують за комунальні послуги до 20 числа наступного місяця, як зазвичай. Упродовж 3 днів після оплати потрібно подати заяву на компенсацію до військової адміністрації з відповідними документами.

Упродовж двох днів заяву скерують до Мінрегіону, де підготують проєкт рішення про виділення коштів. Одразу після цього органи місцевого самоврядування отримають відшкодування.

Нововведення під час війни

Воєнний стан вимагає особливих умов. Відтак і державна, і місцева влада запроваджують зміни, щоб полегшити умови життя громадян та роботи бізнесу. Зокрема, у Києві погодили низку пільг для підприємців.

Реклама

Нововведення впроваджують і мобільні оператори. Абоненти Kyivstar, які вимушено виїхали за кордон під час війни, тепер не платитимуть за популярну послугу.

Водночас українці можуть подати онлайн-заявку на відшкодування збитків за пошкоджене чи знищене внаслідок обстрілів майно. Зробити це можна в застосунку "Дія".

Раніше ми розповідали, які ціни на комунальні послуги в Польщі, Іспанії та Німеччині. В Україні також планують відшкодовувати втрачене житло під час війни не лише грошима.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47607.11

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3428.04

Litecoin (LTC)

133.48

Ripple (XRP)

0.87

Купити криптовалюту

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти