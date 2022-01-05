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Visa чи Mastercard? Яка платіжна система найвигідніша для українців

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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5 січня, 16:04
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Штаби обох платіжних систем знаходяться в США проте працюють по всьому світу
В Украине разница между картами практически не ощутима
В Украине разница между картами практически не ощутима / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні найпоширеніші платіжні системи Visa та Mastercard. Саме вони встановлюють правила та принципи переказу грошей від одного суб’єкта іншому.

"Сьогодні" з'ясовували у чому полягають відмінності, особливості та переваги кожної з них.

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Які основні відмінності Visa та Mastercard?

Це дві американські компанії. Незважаючи на те, що штаби обох платіжних систем знаходяться в США, вони давно здобули глобальні масштаби та працюють на міжнародному ринку.

Основною відмінністю є те, що Visa виконує основну частину операцій у доларах США, а Mastercard – в євро та доларах.

В Україні різниця між картами практично не відчутна, а ось, коли українці збираються відвідати іншу країну з гривневою карткою, то це може істотно вдарити по гаманцю.

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Оскільки, під час кожної операції з рахунку зніматиметься комісія за конвертацію валют, розмір якої залежить від країни перебування та вибору платіжної системи.

Якою картою краще користуватись?

Перш ніж обирати конкретну платіжну систему потрібно визначитись із країною, куди збираєтесь поїхати та врахувати ситуацію с конвертацією.

Наприклад, якщо українець подорожує Європою з гривневою карткою, а там оплата товарів і послуг здійснюється в євро. Тоді так проводитимуть конвертацію:

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  • якщо українець є власником картки Visa – "гривня – долар – євро";
  • якщо користується карткою Mastercard – "гривня – євро".

Таким чином, там вигідніше використовувати Mastercard, оскільки одна конвертація знижує витрати на оплату комісій. А ось з картою Visa доведеться заплатити комісію двічі – банку та платіжній системі.

Якщо ж подорожує Європою з картою в євро, то конвертація буде такою:

  • якщо у нього картка Visa – "євро – долар – євро";
  • Mastercard – конвертація відсутня.

Тобто, у цьому випадку краще використовувати рахунок Mastercard у євро, адже українцю не потрібно платити подвійну комісію. А власники Visa платять подвійно.

При подорожі у США з доларовою карткою, де всі покупки оплачують саме доларами, то ситуація з конвертацією буде такою:

  • Visa – конвертація відсутня;
  • Mastercard – "долар – євро – долар".

Таком чином, у США вигідніше користуватися карткою Visa, щоб не переплачувати з Mastercard.

/ Фото: скріншот

Mastercard не випускатиме картки з магнітною смугою

Міжнародна платіжна система Mastercard перестане випускати картки з магнітною смугою. І дебетові, і кредитні картки такого типу в цій системі повністю зникнуть до 2033 року.

Своє рішення в компанії аргументують тим, що картки з чипом і з новою біометричною системою на основі розпізнавання відбитків пальців куди безпечніші за картки з магнітною смугою/

У компанії вважають, що тенденція відмови від карток із магнітною смугою стає глобальною, тому настав час зробити рішучі кроки в цьому напрямку.

Раніше ми повідомяли, що з 1 грудня зменшили кешбек та розмір миль на 25% в Monobank. Однак зміна не стосуватиметься категорій кешбеку від партнерів банку.

Нагадаємо, що кешбек 5-10% за покупки, найімовірніше, зникне зі списку стандартних послуг українських банків. Ця програма залишиться як сервіс для преміум-карток, але як предмет масового використання повністю зникне.

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