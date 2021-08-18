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Mastercard затіяв карткову революцію. Магнітні смуги остаточно відійдуть у минуле

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
18 серпня, 09:26
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Платіжні та кредитні картки технологією магнітної смуги застаріли, впевнені в міжнародній платіжній системі. Більш того, такі карти небезпечні
Mastercard почне перехід на нові типи карток
Mastercard почне перехід на нові типи карток / Фото: Pixabay, REUTERS/Dado Ruvic

Міжнародна платіжна система Mastercard перестане випускати картки з магнітною смугою. І дебетові, і кредитні картки такого типу в цій системі повністю зникнуть до 2033 року.

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Своє рішення в компанії аргументують тим, що картки з чипом і з новою біометричною системою на основі розпізнавання відбитків пальців куди безпечніші за картки з магнітною смугою, пише BBC.

У компанії вважають, що тенденція відмови від карток із магнітною смугою стає глобальною, тому настав час зробити рішучі кроки в цьому напрямку. Наприклад, Велика Британія перейшла на картки з чипом ще в 2006 році. А от у США все ще використовуються деякі системи з магнітною смугою.

Отже, в різних регіонах світу відмова від магнітної смуги почнеться в різний час. В Європі, де чипові карти вже широко використовуються, перехід Mastercard почнеться вже в 2024 році, а в США – лише в 2027.

Тим часом популярність інших видів карт теж зростає. За перші три місяці 2021 року кількість безконтактних платежів збільшилася більш ніж на мільярд у порівнянні з тим же періодом минулого року.

Чим небезпечні "магнітні" картки

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Технологія магнітної смуги зародилася ще в 1960-ті роки. Спочатку її розробляли для посвідчень особи співробітників ЦРУ. Тепер технологія вважається застарілою.

Головна проблема полягає в тому, що злочинці навчилися зчитувати інформацію з магнітної смуги карти за допомогою спеціальних пристроїв. Їх встановлюють у банкоматах (таємно від банків, звичайно) і в платіжних терміналах (цим може займатися нечесний бізнес).

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При оплаті карткою з магнітною смугою використовуються завжди однакові ідентифікаційні дані. Тому вкрадені дані карти можна перенести на будь-яку іншу картку з магнітною смугою і використовувати для шахрайських фінансових операцій.

У більш сучасних картах з чіпами використовується технологія EMV (Europay + MasterCard + Visa). Вона шифрує дані облікового запису клієнта банку, які і зберігаються на чіпі. Завдяки цій технології щоразу, коли карта взаємодіє з терміналом чи банкоматом, генерується одноразовий ключ. Навіть якщо його зчитати та скопіювати, використовувати дані повторно вже не вийде.

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Український Нацбанк заявляв про небезпеку магнітних карт ще у 2010 році. У НБУ і наразі закликають клієнтів банків обирати картки з чіпами.

Mastercard – це міжнародна платіжна система, що об'єднує 22 тисячі фінансових установ в 210 країнах світу. Головна штаб-квартира компанії знаходиться в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк (США).

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