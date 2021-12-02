Кешбеку більше не буде: чому українські банки скасовують цю послугу назавжди

Банки планують припинити практику масового випуску преміум-карток та високого кешбеку

Банки припинять масову практику високого кешбеку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кешбек 5-10% за покупки, швидше за все, зникне зі списку стандартних послуг українських банків. Ця програма залишиться як сервіс для преміум-карток, але як предмет масового використання повністю зникне.

Про це повідомляє UBR.ua.

Реклама

Зміна ставок по кешбеку пов'язана зі зменшенням комісій, які встановлюють платіжні системи Visa та MasterCard. Ці комісії стягуються при розрахунку у торговій точці та частково надходять банку, який випустив платіжну картку. Таким чином, банк і фінансує кешбек для клієнтів.

У ПриватБанку пояснили, що кешбек став масовим продуктом завдяки високим комісіям платіжних систем. Відтепер кешбек в Україні пропонуватимуть в тому ж вигляді, що і в Європі та США – тобто як послуга з преміум-картками або у вигляді партнерських програм з окремими торговими точками.

Позитивні явища у скасуванні кешбеку

Втім, зниження комісій має і позитивні наслідки, вважають у ПриватБанку. Наприклад, воно зробить менш витратним використання POS-терміналів для торговців. В результаті, мережа безготівкових платежів у країні зростатиме, вважають у держбанку.

Реклама

"Цей тренд не сповільниться, тому що набагато більше для нього означає розвиток інфраструктури для карткових розрахунків – POS-терміналів. Бажання та готовність продавця приймати оплату за терміналом – первинне для розвитку безготівкових платежів", – заявили в ПриватБанку.

Зменшення кешбеку в Монобанку

Також з 1 грудня зменшили кешбек та розмір миль на 25% і в Монобанку. Однак зміна не стосуватиметься категорій кешбеку від партнерів банку.

Зміниться і розмір миль, що нараховуються:

Monobank platinum – 11 миль за 1 000 грн у чеку;

IRON – 15 миль за 1 000 грн у чеку.

Раніше журналісти "Сьогодні" писали про те, як клієнтка ПриватБанку втратила гроші після дзвінка співробітника банку – що сталося.