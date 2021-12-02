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Кешбеку більше не буде: чому українські банки скасовують цю послугу назавжди

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
2 грудня, 15:24
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Банки планують припинити практику масового випуску преміум-карток та високого кешбеку
Банки припинять масову практику високого кешбеку
Банки припинять масову практику високого кешбеку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кешбек 5-10% за покупки, швидше за все, зникне зі списку стандартних послуг українських банків. Ця програма залишиться як сервіс для преміум-карток, але як предмет масового використання повністю зникне.

Про це повідомляє UBR.ua.

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Зміна ставок по кешбеку пов'язана зі зменшенням комісій, які встановлюють платіжні системи Visa та MasterCard. Ці комісії стягуються при розрахунку у торговій точці та частково надходять банку, який випустив платіжну картку. Таким чином, банк і фінансує кешбек для клієнтів.

У ПриватБанку пояснили, що кешбек став масовим продуктом завдяки високим комісіям платіжних систем. Відтепер кешбек в Україні пропонуватимуть в тому ж вигляді, що і в Європі та США – тобто як послуга з преміум-картками або у вигляді партнерських програм з окремими торговими точками.

Позитивні явища у скасуванні кешбеку

Втім, зниження комісій має і позитивні наслідки, вважають у ПриватБанку. Наприклад, воно зробить менш витратним використання POS-терміналів для торговців. В результаті, мережа безготівкових платежів у країні зростатиме, вважають у держбанку.

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"Цей тренд не сповільниться, тому що набагато більше для нього означає розвиток інфраструктури для карткових розрахунків – POS-терміналів. Бажання та готовність продавця приймати оплату за терміналом – первинне для розвитку безготівкових платежів", – заявили в ПриватБанку.

Зменшення кешбеку в Монобанку

Також з 1 грудня зменшили кешбек та розмір миль на 25% і в Монобанку. Однак зміна не стосуватиметься категорій кешбеку від партнерів банку.

Зміниться і розмір миль, що нараховуються:

  • Monobank platinum – 11 миль за 1 000 грн у чеку;
  • IRON – 15 миль за 1 000 грн у чеку.

Раніше журналісти "Сьогодні" писали про те, як клієнтка ПриватБанку втратила гроші після дзвінка співробітника банку – що сталося.

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