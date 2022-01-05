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Visa или Mastercard? Какая платежная система наиболее выгодна для украинцев

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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5 января, 16:04
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Штабы обеих платежных систем находятся в США, однако работают по всему миру
В Україні різниця між картами практично не відчутна
В Україні різниця між картами практично не відчутна / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине самые распространенные платежные системы Visa и Mastercard. Именно они устанавливают правила и принципы перевода денег от одного субъекта другому.

"Сегодня" выясняли в чем заключаются отличия, особенности и преимущества каждой из них.

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Какие основные отличия Visa и Mastercard?

Это две американские компании. Несмотря на то, что штабы обеих платежных систем находятся в США, они давно обрели глобальные масштабы и работают на международном рынке.

Основным отличием есть то, что Visa выполняет основную часть сделок в долларах США, а Mastercard – в евро и долларах.

В Украине разница между картами практически не ощутима, а вот когда украинцы собираются посетить другую страну с гривневой карточкой, то это может существенно ударить по кошельку.

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Поскольку при каждой операции со счета будет сниматься комиссия за конвертацию валют, размер которой зависит от страны пребывания и выбора платежной системы.

Какой картой лучше пользоваться?

Прежде чем выбирать конкретную платежную систему, нужно определиться со страной, куда собираетесь поехать и учесть ситуацию с конвертацией.

Например, если украинец путешествует по Европе с гривневой картой, а там оплата товаров и услуг производится в евро. Тогда так будут производить конвертацию:

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  • если он держатель карты Visa – "гривна – доллар – евро";
  • если пользуется картой Mastercard – "гривна – евро".

Таким образом, там выгоднее использовать Mastercard, так как одна конвертация снижает расходы на оплату комиссий. А вот с картой Visa придется заплатить комиссию дважды – банку и платежной системе.

Если же украинец путешествует по Европе картой в евро, то конвертация будет такой:

  • если у него карта Visa – "евро – доллар – евро";
  • Mastercard – конвертация отсутствует.

То есть, в этом случае лучше использовать счет Masterсard в евро, ведь украинцу не нужно платить двойную комиссию. А владельцы Visa платят вдвойне.

При путешествии в США с долларовой картой, где все покупки оплачивают именно долларами, то ситуация с конвертацией будет такой:

  • Visa – конвертация отсутствует;
  • Mastercard – "доллар – евро – доллар".

Таким образом, в США выгоднее пользоваться картой Visa, чтобы не переплачивать с Mastercard.

/ Фото: скриншот

Mastercard не будет выпускать карты с магнитной полосой

Международная платежная система Mastercard перестанет выпускать карты с магнитной полосой. И дебетовые, и кредитные карты такого типа в этой системе полностью исчезнут к 2033 году.

Свое решение в компании аргументируют тем, что карты с чипом и с новой биометрической системой на основе распознавания отпечатков пальцев куда безопаснее карт с магнитной полосой.

В компании считают, что тенденция отказа от карт с магнитной полосой становится глобальной, поэтому пора сделать решительные шаги в этом направлении.

Ранее мы сообщили, что с 1 декабря уменьшили кешбек и размер миль на 25% в Monobank. Однако изменение не касается категорий кешбека от партнеров банка.

Напомним, что кешбек 5-10% за покупки, вероятнее всего, исчезнет из списка стандартных услуг украинских банков. Это приложение останется как сервис для премиум-карт, но как предмет массового использования полностью исчезнет.

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