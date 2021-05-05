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Валютчики пішли на канікули: що буде з курсом долара до кінця травневих

5 травня, 12:49

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Міжбанк працює з невеликими обсягами торгівлі валютою, а настрої учасників валютного ринку поки залишаються позитивними

Долар 5 травня після падіння в офіційних курсах Нацбанку з ранку трохи виріс на міжбанку до рівня 27,8 грн, але до обіду знову впав до 27,75 грн. Поточный короткий робочий тиждень обіцяє бути спокійним – багато учасників валютного ринку пішли на канікули або просто знизили активність. Безготівковий курс до наступного тижня, швидше за все, залишиться в діапазоні 27,7-27,85 грн / дол., готівковий в банках – 27,6-27,8 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Вони виділили такі тенденції на валютному ринку:

  • За тиждень курс долара знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,04, 01%; ринок позитивно відреагував на розміщення українських євробондів на 1,25 млрд дол.
  • На світових ринках зберігаються високі ціни на зерно, руду і метали, що служить підтримкою для гривні; в перспективі експортери будуть більше заводити валютної виручки.
  • Вихід з локдауну підтримує позитивний настрій ринку.

"Відсутність співпраці з МВФ не є критичним після розміщення єврооблігацій в кінці квітня, хоча як і раніше бажаним", – вважає Шевчишин.

Нагадаємо, раніше опитані сайтом "Сьогодні" аналітики прогнозували, що до початку літа-2 021 долар буде коштувати близько 28 грн .

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А про те, як в Україні пом'якшили карантин для готівкової гривні, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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