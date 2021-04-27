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Альтернатива МВФ? Україна вирішила взяти в борг на міжнародному ринку

27 квітня, 09:39

Ксенія Капустинська , Ігор Тимофєєв

Повертати гроші буде потрібно через вісім років. Міністерство фінансів розраховує, що українські євробонди вважатимуть надійними

Поки переговори з МВФ про умови меморандуму для чергового траншу ведуться без виділення грошей, а вересень з піковими виплатами за держборгом стає все ближче, Україна вирішила позичити кошти на міжнародному ринку. Про розміщення євробондів офіційно повідомило Міністерство фінансів.

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Йдеться про єврооблігації з погашенням в 2029 році на суму 1,25 млрд дол. Прибутковість – 6,875%. Організатори розміщення – BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International і J.P. Morgan.

Розрахунок за випуском має відбутися 30 квітня. Мінфін очікує, що цей випуск євробондів України отримає високу оцінку надійності – рейтинг "В" як від Standard & Poor's, так і від Fitch. Раніше експерти підраховували, що на ринку є попит на українські папери більш ніж на 2 млрд дол., а тому розміщення на 1,25 млрд дол., ймовірно, буде успішним.

Нинішнє розміщення – перший вихід України на міжнародні ринки капіталу в 2021 році. У минулому році було два розміщення:

Також 26 квітня 2021 року Національний банк України удосконалив норми, які допоможуть приватним компаніям здійснювати платіжні операції з власними борговими цінними паперами, розміщеними за кордоном для залучення зовнішнього фінансування.

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Для спрощення умов і зменшення вартості організації розміщення єврооблігацій (євробондів) за кордоном:

  • виключили з переліку операцій, на які встановлюється річний ліміт в розмірі 2 млн євро, операції з виплати доходу та погашення єврооблігацій, а також інші операції емітента, що здійснюються у зв'язку з розміщенням таких цінних паперів;
  • дозволили купувати іноземну валюту для накопичення на своєму рахунку емітента в українському банку до дат платежів по виконанню зобов'язань за єврооблігаціями.

Нагадаємо, МВФ 9 червня 2020 затвердив 18-місячну програму stand-by для України на SDR 3,6 млрд (близько 5 млрд дол.) З негайним виділенням 2,1 млрд дол. першого траншу. А доля другого траншу досі не вирішена.

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13 лютого місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішень про перегляд програми stand-by. А глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що "обговорення було продуктивним, проте потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми" .

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Джерело: Сьогодні

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