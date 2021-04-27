Альтернатива МВФ? Украина решила взять в долг на международном рынке

Возвращать деньги нужно будет через восемь лет. Министерство финансов рассчитывает, что украинские евробонды сочтут надежными

Пока переговоры с МВФ об условиях меморандума для очередного транша ведутся без выделения денег, а сентябрь с пиковыми выплатами по госдолгу становится все ближе, Украина решила занять средства на международном рынке. О размещении евробондов официально сообщило Министерство финансов.

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Речь идет о еврооблигациях с погашением в 2029 году на сумму 1,25 млрд долл. Доходность – 6,875%. Организаторы размещения – BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan.

Расчет по выпуску должна состояться 30 апреля. Минфин ожидает, что этот выпуск евробондов Украины получит высокую оценку надежности – рейтинг "В" как от Standard & Poor's, так и от Fitch. Ранее эксперты подсчитывали, что на рынке есть спрос на украинские бумаги более чем на 2 млрд долл., а потому размещение на 1,25 млрд долл., вероятнее всего, будет успешным.

Нынешнее размещение – первый выход Украины на международные рынки капитала в 2021 году. В прошлом году было два размещения:

В январе 2020 Украина привлекла 1,25 млрд евро на 10 лет под 4,375% годовых.

на 10 лет под 4,375% годовых. 24 июля 2020 года Украина разместила бонды на 2 млрд долларов под ставку 7,25%.

Также 26 апреля 2021 года Национальный банк Украины усовершенствовал нормы, которые помогут частным компаниям осуществлять платежные операции с собственными долговыми ценными бумагами, размещенными за рубежом для привлечения внешнего финансирования.

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Для упрощения условий и уменьшения стоимости организации размещения еврооблигаций (евробондов) за рубежом:

исключили из перечня операций, на которые устанавливается годовой лимит в размере 2 млн евро, операции по выплате дохода и погашение еврооблигаций, а также другие операции эмитента, осуществляемые в связи с размещением таких ценных бумаг;

разрешили покупать иностранную валюту для накопления на своем счету эмитента в украинском банке к датам платежей по выполнению обязательств по еврооблигациям.

Напомним, МВФ 9 июня 2020 утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. А судьба второго транша до сих пор не решена.

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13 февраля миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by. А глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что "обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы".

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