В умовах війни: де українцям знайти роботу, і скільки за неї платять

Розповідаємо, які спеціалісти потрібні Україні в період воєнного стану

Вакансій для українців небагато, але вони принаймні є / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За час війни багато українців втратили свою роботу, а відповідно і заробіток, можливість оплачувати навіть базові потреби. В кого була можливість, той виїхав за кордон, натомість внутрішні переселенці лише починають моніторити вакансії.

"Сьогодні" розповість вам, яких спеціалістів потребує Україна під час війни та скільки за це платить.

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Ринок праці поволі оговтався

Як свідчать, дані кадрового порталу grc.ua, за останній тиждень кількість нових резюме, розміщених на порталі, зросла на 69%.

Вакансій, які відкрилися після початку війни, небагато, але вони є. Найбільше пропозицій роботи у роздрібній торгівлі — 42%

Потрібні також спеціалісти у сфері перевезень, логістики, складів та зовнішньоекономічної діяльності (8% вакансій від усіх актуальних).

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Пропозицій роботи у сфері IT набагато менше, ніж у мирні часи — лише 7% від усіх актуальних.

Актуальні вакансії в Україні За даними Work.ua, кількість актуальних вакансій в Україні перевищує позначку в 7000. Наразі система на сайті призупиняє вакансії кожні 7 діб і вимагає додаткового підтвердження актуальності роботодавцем. Наразі найбільше вакансій саме робочих спеціальностей (здебільшого Західна Україна): швачка (15-25 тис. грн, Львів);

пекар (10-16 тис. грн, Рівне);

вантажник (8500 грн, Одеса);

провідний реставратор архівних ті бібліотечних матеріалів (6-12 тис. грн, Київ);

слюсар-механік (15 тис. грн, Львів);

майстер по ремонту техніки (8-16 тис. грн, Івано-Франківськ); та ІТ-сфери: Реклама JavaScript Developer (60-180 тис. грн, дистанційна робота);

менеджер з продажу (10-12 тис. грн, офіс у Львові);

спеціаліст з верифікації даних (12-15 тис. грн, Ужгород);

майстер з ремонту телефонів Apple (14-30 тис. грн, Дніпро).

У сфері обслуговування також достатньо вакансій:

курʼєр (15 тис. грн, Західна Україна);

автомийник ( 10-20 тис. грн, Чернівці);

офіціант (10-15 тис. грн, Ужгород);

бариста (13-18 тис. грн, Львів);

адміністратор готелю (12-20 тис. грн, Чернівці).

Чимало вакансій і у сфері логістики, будівництва та медицини.

Які професії найбільш потрібні під час війни?

Наразі, за моніторингом кадрового порталу grc.ua, потрібні продавці й касири, пекарі, водії.

Специфікою стало те, що працівники мають жити в безпосередній близькості до магазину, де вони можуть працювати, аби не наражатися на небезпеку під час пересування через усе місто від місця проживання до місця роботи.

Водночас розвивається й волонтерський рух — саме на таких умовах найчастіше шукають водіїв, трактористів, механіків, слюсарів, волонтерів-помічників для "Укрзалізниці", волонтерів для доставки продуктів і палива.

В яких регіонах найбільше пропозицій?

У Львівській області в березні, якщо порівняти із січнем 2022 року, частка у відсотках від усіх відкритих вакансій в Україні зросла з 4,3% у січні до 5,2% у березні.

Лідерство за кількістю пропозицій роботи у воєнний час утримує Київ. Зараз 42,3% відкритих вакансій від усіх активних в Україні пропонується саме в столиці. Проте кількість пропозицій роботи втричі менша за січневі показники.

Підбірка сервісів з пошуку роботи

Сервіс державних послуг "Дія" створив добірку сервісів, в яких можна знайти собі відповідну зайнятість під час війни.

UАJobNow. Допомога з працевлаштуванням під час війни. В Україні, Європі та дистанційно. Тільки оплачувана робота. JOB for Ukrainians Telegram-канал із вакансіями в Україні та по всьому світу. Використовуйте хештеги, щоб швидко знайти свою локацію або спеціальність. Робота під час війни Канал у Telegram від великого агрегатора вакансій Jooble. Тут можна оперативно знайти роботу в Україні, щодня зʼявляються добірки вакансій для різних міст.

Нагадаємо, що результати соціологічного дослідження групи "Рейтинг" від 19 березня свідчать, що понад половина опитаних українців (опитано було 1000 людей) (53%) працевлаштованих громадян втратили роботу через війну.

Раніше ми разом з експертами спрогнозували, на які професії буде найбільший попит після перемоги України над РФ.