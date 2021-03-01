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В Україні стало на один системний банк менше: список

1 березня, 15:55

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

НБУ переглянув перелік системно важливих банківських установ

Кількість системно важливих банків в Україні зменшилася на одну установу: з 14 системних банків лишилося 13. У цьому році до списку не потрапив Кредобанк.

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Про це свідчать результати перегляду списку системних банків, який складає Національний банк України.

Системні банки в 2021 році:

  1. А-Банк
  2. Альфа Банк
  3. ОТП банк
  4. Ощадбанк
  5. "Південний"
  6. ПриватБанк
  7. ПУМБ
  8. Райффайзен Банк Аваль
  9. ТАСкомбанк
  10. Укргазбанк
  11. Укрексімбанк
  12. Укрсиббанк
  13. Універсал банк

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Для системно важливих банків визначені підвищені вимоги, що мають на меті забезпечити їхню високу стійкість:

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  • Додатково до нормативного значення достатності капіталу передбачений буфер системної важливості (1-2%), який залежить від рівня системної значущості банків. Щоправда, поки що впровадження буфера зупинено через коронакризу. Терміни активації буфера системної важливості НБУ визначить у другій половині року.
  • Системні банки зобов'язані розробляти плани відновлення діяльності відповідно до вимог НБУ. Такі плани призначені для того, щоб швидко стабілізувати роботу в умовах кризи.
  • Системні банки мають виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента – не більше ніж 20% (для інших банків – 25%).
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Навіть після втрати статусу системної важливості, банк повинен дотримуватися таких вимог протягом ще 12 місяців.

Нагадаємо, у 2019 році НБУ переглянув методику визначення системно важливих банків. Після цього їхня кількість різко зросла – з трьох до 14.

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НБУ банки список

Джерело: Сьогодні

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