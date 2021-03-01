В Україні стало на один системний банк менше: список

Кількість системно важливих банків в Україні зменшилася на одну установу: з 14 системних банків лишилося 13. У цьому році до списку не потрапив Кредобанк.

Реклама

Про це свідчать результати перегляду списку системних банків, який складає Національний банк України.

Системні банки в 2021 році:

А-Банк Альфа Банк ОТП банк Ощадбанк "Південний" ПриватБанк ПУМБ Райффайзен Банк Аваль ТАСкомбанк Укргазбанк Укрексімбанк Укрсиббанк Універсал банк

Читайте також: Українцям готують нові правила безготівкових платежів

Для системно важливих банків визначені підвищені вимоги, що мають на меті забезпечити їхню високу стійкість:

В тренді Долар рветься вище за психологічну позначку: чого чекати від курсу

Додатково до нормативного значення достатності капіталу передбачений буфер системної важливості (1-2%), який залежить від рівня системної значущості банків. Щоправда, поки що впровадження буфера зупинено через коронакризу. Терміни активації буфера системної важливості НБУ визначить у другій половині року.

Системні банки зобов'язані розробляти плани відновлення діяльності відповідно до вимог НБУ. Такі плани призначені для того, щоб швидко стабілізувати роботу в умовах кризи.

Системні банки мають виконувати посилений норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента – не більше ніж 20% (для інших банків – 25%).

Реклама

Навіть після втрати статусу системної важливості, банк повинен дотримуватися таких вимог протягом ще 12 місяців.

Нагадаємо, у 2019 році НБУ переглянув методику визначення системно важливих банків. Після цього їхня кількість різко зросла – з трьох до 14.

А про те, як зміняться пенсії українців у березні 2021-го, дивіться в новому шоу нашого блогера-пенсіонера, який став ютубером. "Дід Панч, молодь і пенсії", 3-й випуск.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама