В Украине стало на один системный банк меньше: список

Количество системно важных банков в Украине уменьшилась на одно учреждение, из 14 системных банков осталось 13. В этом году в список не попал Кредобанк.

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Об этом свидетельствуют результаты пересмотра списка системных банков, который составляет Национальный банк Украины.

Системные банки в 2021 году:

А-Банк. Альфа-Банк. ОТП банк. Ощадбанк. "Південний". ПриватБанк. ПУМБ. Райффайзен Банк Аваль. ТАСкомбанк. Укргазбанк. Укрэксимбанк. УкрСиббанк. Универсал банк.

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Для системно важных банков определены повышенные требования, призванные обеспечить их высокую устойчивость:

Дополнительно к нормативному значению достаточности капитала предусмотрен буфер системной важности (1-2%), который зависит от уровня системной значимости банков. Правда, пока что внедрение буфера приостановлено из-за коронакризиса. Сроки активации буфера системной важности НБУ определит во второй половине года.

Системные банки обязаны разрабатывать планы восстановления деятельности согласно требованиям НБУ. Такие планы призваны быстро стабилизировать работу в условиях кризиса.

Системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента – не более 20% (для остальные банков 25%).

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Даже после потери статуса системной важности, банк должен придерживаться таких требований в течение еще 12 месяцев.

Напомним, в 2019 году НБУ пересмотрел методику определения системно важных банков. После этого их количество резко выросло – с трех до 14.

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