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В Украине стало на один системный банк меньше: список

1 марта, 15:55

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

НБУ пересмотрел перечень системно важных банковских учреждений

Количество системно важных банков в Украине уменьшилась на одно учреждение, из 14 системных банков осталось 13. В этом году в список не попал Кредобанк.

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Об этом свидетельствуют результаты пересмотра списка системных банков, который составляет Национальный банк Украины.

Системные банки в 2021 году:

  1. А-Банк.
  2. Альфа-Банк.
  3. ОТП банк.
  4. Ощадбанк.
  5. "Південний".
  6. ПриватБанк.
  7. ПУМБ.
  8. Райффайзен Банк Аваль.
  9. ТАСкомбанк.
  10. Укргазбанк.
  11. Укрэксимбанк.
  12. УкрСиббанк.
  13. Универсал банк.

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Для системно важных банков определены повышенные требования, призванные обеспечить их высокую устойчивость:

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  • Дополнительно к нормативному значению достаточности капитала предусмотрен буфер системной важности (1-2%), который зависит от уровня системной значимости банков. Правда, пока что внедрение буфера приостановлено из-за коронакризиса. Сроки активации буфера системной важности НБУ определит во второй половине года.
  • Системные банки обязаны разрабатывать планы восстановления деятельности согласно требованиям НБУ. Такие планы призваны быстро стабилизировать работу в условиях кризиса.
  • Системные банки должны выполнять усиленный норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента – не более 20% (для остальные банков 25%).
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Даже после потери статуса системной важности, банк должен придерживаться таких требований в течение еще 12 месяцев.

Напомним, в 2019 году НБУ пересмотрел методику определения системно важных банков. После этого их количество резко выросло – с трех до 14.

А о том, как изменятся пенсии украинцев в марте 2021-го, смотрите в новом шоу нашего блогера-пенсионера, который стал ютубером. "Дед Панч, молодежь и пенсии", 3-й выпуск.

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НБУ банки список

Источник: Сегодня

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