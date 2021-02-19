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Українцям готують нові правила безготівкових платежів

19 лютого, 15:14

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Картки і електронні гроші зможуть випускати не тільки банки, але вимоги до безпеки посилять

В Україні почали міняти підходи до регулювання платіжного ринку і створювати умови для розвитку т.зв. безготівковій економіки (cashless economy). Нові правила стосуються платежів і грошових переказів. Зі схожими цілями Нацбанк вже взявся за регулювання електронних грошей.

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Такі зміни передбачає законопроєкт № 4364, який Верховна Рада прийняла в першому читанні. Про головні нововведення документа розповів голова профільного комітету ВР Данило Гетманцев.

  1. В Україні буде 9 типів платіжних послуг: 7 фінансових і 2 нефінансових.
  2. З'явиться можливість створювати малі платіжні установи за спрощеними вимогами.
  3. Небанківські фінустанови зможуть проводити платіжні операції без обов'язкової участі в платіжних системах.
  4. Випускати електронні гроші та платіжні картки зможуть не тільки банки, а й інші представники ринку (якщо зможуть отримати відповідну ліцензію).
  5. З'явиться спеціальна платформа для тестування платіжних послуг і технологій.
  6. З'явиться ґрунт для впровадження "відкритого банкінгу". Ця концепція передбачає об'єднання продуктів різних постачальників і надання третім сторонам доступу до даних банків.
  7. Небанківські постачальники платіжних послуг зможуть відкривати і вести платіжні рахунки.
  8. Будуть чіткі умови надання платіжних послуг, а клієнтів будуть краще про них інформувати.
  9. Підвищаться вимоги захисту плав користувачів. Це потрібно для боротьби з кібершахрайства.
  10. Посиляться вимоги до безпеки платіжних операцій, в тому числі це буде стосуватися аутентифікації користувачів.

Нагадаємо, нещодавно українцям дозволили відкривати банківські рахунки з наданням цифрового паспорта з програми "Дія".

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Також новини "Сьогодні" розповідали, що робити, якщо термінал "з'їв" гроші і не поповнив рахунок:

Відео: Сьогодні

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банки Верховна Рада картка безготівка законопроекти безналичные расчеты

Джерело: Сьогодні

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