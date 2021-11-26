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В Україні з'явиться ще одна монета – як виглядатимуть нові 5 грн

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
26 листопада, 14:20
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Нацбанк вводить в обіг пам'ятну монету із символом прийдешнього 2022 року
В Україні вводять в обіг нову монету до року Тигра
В Україні вводять в обіг нову монету до року Тигра / Фото: Колаж: Сьогодні

Нацбанк України вводить в обіг нову монету номіналом 5 гривень 9 грудня 2021 року на честь року тигра.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

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Монета матиме назву "Рік Тигра" і матиме виключно колекційний характер, а розплатитися нею не можна.

На аверсі зображено національний Герб із написом "Україна", а в середині 12 тварин, які є символами східного календаря. У самій середині годинникова стрілка, яка вказує на тигра.

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На реверсі можна побачити сам символ 2022 року – тигра, якого оточують символи кожної з пір року: сніжинки, квітки, плоди та гілки.

Ціна за один екземпляр такої монети досі не встановлена, однак відомо, що буде випущено 30 тисяч штук.

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Зазначається, що п’ятигривнева монета буде виготовлена з нейзильберу та матиме сріблястий колір.

Дві нові банкноти

До 30-ої річниці Незалежності України Нацбанк випустив дві пам’ятні банкноти номіналом 20 ти 200 гривень, які вже з’явились в обігу.

Особливість цих банкнот полягає в тому, що на лицьовій стороні спеціальним трафаретним друком нанесено айдентику до святкування 30-річчя Незалежності. При повільному повороті купюри напис змінює колір.

Купити такі банкноти можна онлайн через інтернет-магазин нумізматичної продукції Нацбанку та банків дистриб'юторів.

Раніше ми розповідали, що українцям пропонують купити унікальні іноземні монети за тисячі гривень.

"Сьогодні" також писали, що за певну українську банкноту можна купити цілу іномарку.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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