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В Украине появится еще одна монета – как будут выглядеть новые 5 грн

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
26 ноября, 14:20
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Нацбанк вводит в оборот памятную монету с символом наступающего 2022 года
В Украине вводят в оборот новую монету к году Тигра
В Украине вводят в оборот новую монету к году Тигра / Фото: Коллаж: Сегодня

Нацбанк Украины вводит в обращение новую монету номиналом 5 гривен 9 декабря 2021 в честь года тигра.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Монета будет называться "Год Тигра" и несет исключительно коллекционный характер, расплатиться ею нельзя.

На аверсе изображен национальный Герб с надписью "Украина", а в середине 12 животных, которые являются символами восточного календаря. В самой середине часовая стрелка, указывающая на тигра.

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На реверсе можно увидеть сам символ 2022 – тигра, которого окружают символы каждого из времен года: снежинки, цветки, плоды и ветки.

Цена за один экземпляр такой монеты до сих пор не установлена, однако известно, что будет произведено 30 тысяч штук.

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Отмечается, что пятигривневая монета будет изготовлена из нейзильбера и будет иметь серебристый цвет.

Две новые банкноты

К 30-й годовщине Независимости Украины Нацбанк выпустил две памятные банкноты номиналом 20 ты 200 гривен, уже появившихся в обращении.

Особенность этих банкнот заключается в том, что на лицевой стороне специальной трафаретной печатью нанесена айдентика к празднованию 30-летия Независимости. При медленном повороте купюры надпись изменяет цвет.

Купить такие банкноты можно онлайн через интернет-магазин нумизматической продукции Нацбанка и банков дистрибьюторов.

Раньше мы рассказывали, что украинцам предлагают купить уникальные иностранные монеты за тысячи гривен.

"Сегодня" также писали, что за определенную украинскую банкноту можно купить целую иномарку.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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