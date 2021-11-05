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В Украине появится новая монета номиналом 10 грн – как она выглядит

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
5 ноября, 14:10
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​На реверсе монеты изобразили символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах
В ноябре появится новая памятная монета
В ноябре появится новая памятная монета / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине с 11 ноября в обращение введут новую памятную монету специального выпуска "Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины".

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Монета номиналом 10 грн, вес которой 12,4 грамм, изготовлена из сплава на основе цинка с покровом никелем. Таких монет в Украине будет 1 млн.

На аверсе монеты размещены:

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  • надпись "Украина"
  • малый государственный Герб Украины;
  • нарукавный знак десантно-штурмовых войск ВСУ;
  • эмблема десантно-штурмовых войск ВСУ;
  • символ гривны;
  • год чеканки монеты – 2021;
  • надпись "Десантно-штурмовые военные ВСУ";
  • логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

​На реверсе на зеркальном фоне изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья – символ покровителя войска – Архангела Михаила.

Как мы писали ранее, при расчетах оборотными монетами номиналом 1 и 2 гривни у граждан пенсионного возраста со слабым зрением и людей с нарушением зрения возникают проблемы. В Нацбанке планировали начать работу над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования.

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Напомним, в июне 2021 года НБУ ввел в обращение сразу четыре памятные монеты разного номинала, посвященные выдающимся личностям и народному искусству нашей страны.

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