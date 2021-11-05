В Украине появится новая монета номиналом 10 грн – как она выглядит

​На реверсе монеты изобразили символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах

В ноябре появится новая памятная монета / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине с 11 ноября в обращение введут новую памятную монету специального выпуска "Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины".

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Монета номиналом 10 грн, вес которой 12,4 грамм, изготовлена из сплава на основе цинка с покровом никелем. Таких монет в Украине будет 1 млн.

На аверсе монеты размещены:

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надпись "Украина"

малый государственный Герб Украины;

нарукавный знак десантно-штурмовых войск ВСУ;

эмблема десантно-штурмовых войск ВСУ;

символ гривны;

год чеканки монеты – 2021;

надпись "Десантно-штурмовые военные ВСУ";

логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

​На реверсе на зеркальном фоне изображен символический образ воина-десантника в рыцарских доспехах, за спиной которого полураскрытые крылья – символ покровителя войска – Архангела Михаила.

Как мы писали ранее, при расчетах оборотными монетами номиналом 1 и 2 гривни у граждан пенсионного возраста со слабым зрением и людей с нарушением зрения возникают проблемы. В Нацбанке планировали начать работу над тем, чтобы изменить дизайн и сделать эти монеты более удобными для использования.

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Напомним, в июне 2021 года НБУ ввел в обращение сразу четыре памятные монеты разного номинала, посвященные выдающимся личностям и народному искусству нашей страны.