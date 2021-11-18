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Украинцам предлагают редкие иностранные монеты за тысячи гривен: что можно купить

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
18 ноября, 11:47
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Оплатить заказ можно сразу в интернет-магазине только в безналичной форме
Нумизматы могут найти среди них редкие монеты в свою коллекцию.
Нумизматы могут найти среди них редкие монеты в свою коллекцию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из украинских банков открыл интернет-магазин, в котором продает иностранные ценные монеты. В основном они изготовлены из серебра и стоят несколько тысяч гривен.

На сайте банка продают свыше 120 наименований.

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Там можно купить монеты монетных дворов Польши, Новой Зеландии и монетного двора Майера. Для того, чтобы купить их, нужно зайти в интернет-магазин и в разделе "Монеты и металлы" выбрать монету, указать контактные данные и способ доставки. Оплатить заказ можно только в безналичной форме.

Отметим, что к каждой серебряной монете указано подробное описание, там вся необходимая информация: название, тема, характеристики монеты. Среди характеристик указана страна и год выпуска, вид металла, проба, дополнительные элементы/вставки, наличие упаковки, капсулы и сертификата.

Такие монеты стоят несколько тысяч гривен, например, "Год Тигра" монетного двора Новой Зеландии продают за 2600 грн, а "Мадонна" монетного двора Майера 12,5 тыс. грн. Нумизматы могут найти среди них и редкие монеты в свою коллекцию.

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Год Тигра, монетный двор Новой Зеландии | Фото: скриншот
Год Тигра, монетный двор Новой Зеландии / Фото: скриншот
Огромный орел, монетный двор Майера | Фото: скриншот
Огромный орел, монетный двор Майера / Фото: скриншот
| Фото: скриншот
/ Фото: скриншот
Холодное Сердце, Эльза и Анна, монетный двор Новой Зеландии | Фото: скриншот
Холодное Сердце, Эльза и Анна, монетный двор Новой Зеландии / Фото: скриншот
| Фото: скриншот
/ Фото: скриншот
Феникс, монетный двор Польши | Фото: скриншот
Феникс, монетный двор Польши / Фото: скриншот
Золушка, монетный двор Новой Зеландии | Фото: скриншот
Золушка, монетный двор Новой Зеландии / Фото: скриншот
Мадонна, монетный двор Майера | Фото: скриншот
Мадонна, монетный двор Майера / Фото: скриншот
Красный дракон, монетный двор Новой Зеландии | Фото: скриншот
Красный дракон, монетный двор Новой Зеландии / Фото: скриншот
Цербер, монетный двор Польши | Фото: скриншот
Цербер, монетный двор Польши / Фото: скриншот
Яшмовое сокровище, монетный двор Польши | Фото: скриншот
Яшмовое сокровище, монетный двор Польши / Фото: скриншот
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Украинцам продают монеты на онлайн-аукционах

Украинцам за 900 тысяч гривен продают редкую монету с заводским браком, якобы имеющим мистическую силу. А такую же, такого же года выпуска и номинала, продают по 100 тысяч гривен.

Также мы можем получить тысячи гривен за монету номиналом 1 грн. 1992 года выпуска. Оказалось, что выпускать такие монеты начали только в 1995 году, а в 1992 году была лишь экспериментальная партия. Такую монету можно получить с остальными в магазине.

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Ранее мы сообщали, что в Украине с 11 ноября в обращение ввели новую памятную монету специального выпуска "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины".

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Редактор раздела "Деньги"

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