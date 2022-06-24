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В Україні зʼявився новий вид дешевої солі: де її можна купити

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 червня, 12:09
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Продають дефіцитний в Україні продукт за ціною орієнтовно 12 грн за кілограм
Сіль, виставлена на продаж, має грузинське маркування
Сіль, виставлена на продаж, має грузинське маркування / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На полицях українських супермаркетах знову зʼявилася кухонна сіль виробництва державного підприємства "Артемсіль". Коштує вона не більше 20 грн, правда, упаковка її з грузинським маркуванням.

В мережі зʼявляються фото цих товарів на полицях магазинів. Зокрема, такий продукт помітили у мережі супермаркетів АТБ у Запоріжжі за ціною 12,20 грн за кілограм.

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У супермаркетах "Сільпо" теж зʼявилася сіль "Артемсіль". Як можемо зрозуміти із написів на упаковці, призначалася вона для продажу в Грузію. Як інформує Today.ua, за словами керівництва магазинів, запасів продукту є ще 300 т. орієнтовно. Фактично мережі використовують експортні запаси.

При цьому, зауважимо, що придбати сіль, наприклад, в тому ж АТБ, можна не більше 2-х упаковок. У Запоріжжі мережа супермаркетів АТБ у зв'язку з перебоями поставок запровадила обмеження на продаж певних товарів.

Чому ціни на сіль зросли?

Найбільше в Європі підприємство із солевидобутку ДП "Артемсіль" зупинило роботу через обстріли. Це стало однією з причин, чому з прилавків магазинів почала зникати сіль, а ціни за кілограм подекуди зросли до 90 грн.

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Загалом через війну багато підприємств в Україні більше не працюють. Крім того, втрачені склади рітейлу. Також через війну виникли проблеми з логістикою. Через це ціни зросли і на товари, і на їхні виробничі складові.

До цього додається також навантаження на регіональні ринки, тому що багато людей змушені були переїхати в інші регіони країни. Врешті-решт почався сезон домогосподарств на соління.

Усі ці чинники і призвели до того, що сіль в Україні здорожчала.

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Раніше ми розповідали, як дефіцит солі вплине на світ загалом, а також писали, які ще товари в Україні будуть у дефіциті, поки триватиме війна.

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