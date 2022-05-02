Без ягід, овочів та риби? Які продукти скоро зникнуть з раціону українців

Через війну продовольство в Україні подорожчає, а деяких товарів не буде до розблокування портів

Розповідаємо, які продукти можуть зникнути з прилавків / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну Росії проти України, багатьом з нас доведеться міняти свій раціон харчування. Бойові дії вже завдали серйозного удару по українським аграріям. Хтось не може знайти пальне для посівної, а хтось і зовсім не може вийти у поле, бо над головою летять снаряди та ракети. Цього року вітчизняні фермери зберуть значно менший урожай овочів, фруктів та ягід.

"Сьогодні" розбиралися, які продукти можуть зникнути з прилавків, а які суттєво подорожчати.

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Овочі будуть у дефіциті

Найголовніша відмінність цього сезону полягатиме в тому, що доступних ранніх овочів в Україні буде мало. Більшість з них вирощуються у південних областях, де зараз тривають бойові дії.

За попередніми оцінками, Україна цього року недоотримає від 55% до 70% урожаю баклажанів, перців та помідорів. Це означає, що замість купувати відносно дешеву продукцію з першої половини літа, нам доведеться чекати, коли ці овочі дозріють у центральних та північних областях.

"Цього року ми спостерігаємо значні втрати посівних площ під традиційними для українського півдня томатами, цибулею, баклажанами, перцем, горохом, гірчицею та баштанними культурами. У Херсонській області великі сільгоспвиробники практично не сіють овочі в умовах окупації, невизначеності, високих ризиків та неможливості вивезення продукції на підконтрольну Україні територію", – заявили в Українському клубі аграрного бізнесу.

Як каже економіст інвестиційного департаменту Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак, зараз спостерігається серйозний дефіцит робочої сили для сільськогосподарських робіт.

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"Вже зараз мала починатися реалізація ранньої продукції з парників, виручка від якої "годує" сотні тисяч жителів півдня, а продукція надходить у всі інші регіони. Фактично це все зараз не працює. Під загрозою також посів та висадка овочів нового врожаю в цьому важливому регіоні країни. Тим паче порушена система зрошення, а без неї південь точно залишиться без урожаю овочів та значної частини врожаю зерна та олійних", – констатує Андрій Ярмак.

Забудьте про доступні ягоди

Не буде цього року на прилавках магазинів та ринкових лотках доступних ягід. Зазвичай ягідний сезон розпочинався у травні, коли на прилавках з'являлася дорога теплична полуниця, але цього року нею все може закінчитися.

Навіть якщо з південних областей вдасться доставити врожай в області, де немає бойових дій, то ціна таких ягід буде досить високою.

Через понесені втрати внаслідок боїв або окупацію територій, де розташовані ягідні ферми, урожай цього року скоротиться на 30-50% залежно від ягоди.

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Не виключено, що цього року української черешні на прилавках взагалі не буде. На Запоріжжі, де вона вирощується, ведуться бої, і вже пропущено той період, коли потрібно було проводити агротехнічні заходи, – повідомила президент Української ягідної асоціації Ірина Кухтіна.

За її словами, будуть проблеми і з полуницею. Якщо раніше ягода потрапляла на ринок наприкінці квітня та на початку травня, то зараз її слід очікувати не раніше кінця травня. Адже виробники південних та південно-східних областей через окупацію та бойові дії не зможуть поставити ягоду на ринок, навіть ту, яку зможуть виростити.

М'ясо та риба

У м'ясній галузі все не так погано, як могло б здатися. Але це стосується лише підконтрольних Україні областей. Проблеми зараз виникають саме на окупованих територіях. Там фермери не можуть організувати оперативну доставку ветеринарних препаратів та кормів для тварин.

Також на окупованих територіях спостерігається проблема з логістикою готової продукції. Адже для цього необхідні автомобілі-рефрижератори, які забезпечать швидку доставку.

До перемоги над Росією українцям радять на якийсь час забути про морську та океанічну рибу. Імпорт цієї продукції зараз дуже ускладнений.

"Імпорт риби та фруктів здійснювався переважно через порти. А вони зараз заблоковані. І коли буде відновлено імпорт – незрозуміло. Тому поки що доведеться жити без цих продуктів", – каже Андрій Ярмак.

Лопати в руки...

На тлі майбутнього подорожчання продуктів харчування багато громадян вирішили згадати досвід 90-х і готові починати обробляти свої земельні ділянки.

Згідно з дослідженнями групи "Рейтинг", 56% українців заявили, що мають земельну ділянку і планують садити город цього року, ще 9% — не мають власної землі, але також планують садити у родичів, знайомих.

Дачні настрої спостерігаються серед жителів заходу та центру країни. Серед тих, хто готовий брати лопату до рук 83%, серед мешканців малих міст – 65%, обласних центрів – 50%.

Раніше ми писали про те, що на українських заправках може зникнути бензин. Про те, як війна змінить споживчі настрої українців, читайте тут.