В Украине появился новый вид дешевой соли: где ее можно купить

Продают дефицитный в Украине продукт по цене ориентировочно 12 грн за килограмм

Соль, выставленная на продажу, имеет грузинскую маркировку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На полках украинских супермаркетах снова появилась поваренная соль производства государственного предприятия "Артемсоль". Стоит она не больше 20 грн, правда, упаковка ее с грузинской маркировкой.

В сети появляются фотографии этих товаров на полках магазинов. В частности, такой продукт был замечен в сети супермаркетов АТБ в Запорожье по цене 12,20 грн за килограмм.

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В супермаркетах "Сильпо" тоже появилась соль "Артемсоль". Как мы можем понять из надписей на упаковке, предназначалась она для продажи в Грузию. Today.ua информирует, что по словам руководства магазинов, запасов продукта есть еще 300 т. ориентировочно. Фактически сети используют экспортные запасы.

При этом заметим, что приобрести соль, например, в том же АТБ, можно не больше 2-х упаковок, ибо в Запорожье сеть супермаркетов в связи с перебоями поставок ввела ограничения на продажу определенных товаров.

Почему цены на соль выросли?

Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче ГП "Артемсоль" остановило работу из-за обстрелов. Это стало одной из причин, почему с прилавков магазинов начала исчезать соль, а цены за килограмм иногда выростали до 90 грн.

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В целом из-за войны многие предприятия в Украине больше не работают. Кроме того, утрачены склады ритейла. Также из-за войны возникли проблемы с логистикой. Поэтому цены выросли и на товары, и на их производственные составляющие.

К этому прилагается также нагрузка на региональные рынки, потому что многие вынуждены были переехать в другие регионы страны. В конце концов, начался сезон домохозяйств на соленья.

Все эти факторы и привели к тому, что соль в Украине подорожала.

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Раньше мы рассказывали, как дефицит соли повлияет на мир в общем, а также писали, какие еще товары в Украине будут в дефиците, пока продолжится война.