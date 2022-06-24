Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ☠ Наступление на Киев? 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

В Украине появился новый вид дешевой соли: где ее можно купить

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 июня, 12:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Продают дефицитный в Украине продукт по цене ориентировочно 12 грн за килограмм
Соль, выставленная на продажу, имеет грузинскую маркировку
Соль, выставленная на продажу, имеет грузинскую маркировку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На полках украинских супермаркетах снова появилась поваренная соль производства государственного предприятия "Артемсоль". Стоит она не больше 20 грн, правда, упаковка ее с грузинской маркировкой.

В сети появляются фотографии этих товаров на полках магазинов. В частности, такой продукт был замечен в сети супермаркетов АТБ в Запорожье по цене 12,20 грн за килограмм.

Реклама

В супермаркетах "Сильпо" тоже появилась соль "Артемсоль". Как мы можем понять из надписей на упаковке, предназначалась она для продажи в Грузию. Today.ua информирует, что по словам руководства магазинов, запасов продукта есть еще 300 т. ориентировочно. Фактически сети используют экспортные запасы.

При этом заметим, что приобрести соль, например, в том же АТБ, можно не больше 2-х упаковок, ибо в Запорожье сеть супермаркетов в связи с перебоями поставок ввела ограничения на продажу определенных товаров.

Почему цены на соль выросли?

Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче ГП "Артемсоль" остановило работу из-за обстрелов. Это стало одной из причин, почему с прилавков магазинов начала исчезать соль, а цены за килограмм иногда выростали до 90 грн.

Реклама

В целом из-за войны многие предприятия в Украине больше не работают. Кроме того, утрачены склады ритейла. Также из-за войны возникли проблемы с логистикой. Поэтому цены выросли и на товары, и на их производственные составляющие.

К этому прилагается также нагрузка на региональные рынки, потому что многие вынуждены были переехать в другие регионы страны. В конце концов, начался сезон домохозяйств на соленья.

Все эти факторы и привели к тому, что соль в Украине подорожала.

Реклама

Раньше мы рассказывали, как дефицит соли повлияет на мир в общем, а также писали, какие еще товары в Украине будут в дефиците, пока продолжится война.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Коммуналка
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,73 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Как сохранить деньги?
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
42,43
-
-
-
41,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
57,99
42,04
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21050.19

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1157.73

Litecoin (LTC)

55.95

Ripple (XRP)

0.38

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять