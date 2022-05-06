В РФ тотальний дефіцит долара: росіяни масово скаржаться на Центробанк

Хоч Центробанку РФ вдалося знизити курс рубля, іноземної валюти не можна знайти ніде

Що відбувається з валютою в РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Майже 95 тис. росіян звернулися зі скаргами до Центробанку РФ. Попри те, що курс наразі нижчий, ніж до війни, валюти немає ніде: ні в обмінниках, ні в банках.

Про це повідомляє Express.co.uk.

Реклама

Теперішній курс в країні відображається тільки на папері – купити долар чи євро можна лише на чорному ринку, де вартість значно вища.

Нагадаємо, що одразу після початку війни на території України рубль різко впав у ціні, росіяни стояли в чергах біля банкоматів та пунктів обміну валюти, щоб зняти та конвертувати рублі. У відповідь Центральний банк був змушений провести екстрені заходи з підвищенням процентної ставки до 20% та обмеженням доступу до іноземної валюти.

"Проте такі заходи викликали значне розчарування серед клієнтів банку", – зазначає Express.co.uk.

Реклама