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В РФ тотальний дефіцит долара: росіяни масово скаржаться на Центробанк

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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6 травня, 12:17
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Хоч Центробанку РФ вдалося знизити курс рубля, іноземної валюти не можна знайти ніде
Що відбувається з валютою в РФ
Що відбувається з валютою в РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Майже 95 тис. росіян звернулися зі скаргами до Центробанку РФ. Попри те, що курс наразі нижчий, ніж до війни, валюти немає ніде: ні в обмінниках, ні в банках.

Про це повідомляє Express.co.uk.

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Теперішній курс в країні відображається тільки на папері – купити долар чи євро можна лише на чорному ринку, де вартість значно вища.

Нагадаємо, що одразу після початку війни на території України рубль різко впав у ціні, росіяни стояли в чергах біля банкоматів та пунктів обміну валюти, щоб зняти та конвертувати рублі. У відповідь Центральний банк був змушений провести екстрені заходи з підвищенням процентної ставки до 20% та обмеженням доступу до іноземної валюти.

"Проте такі заходи викликали значне розчарування серед клієнтів банку", – зазначає Express.co.uk.

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