В РФ тотальний дефіцит долара: росіяни масово скаржаться на Центробанк

Хоч Центробанку РФ вдалося знизити курс рубля, іноземної валюти не можна знайти ніде
Що відбувається з валютою в РФ / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Майже 95 тис. росіян звернулися зі скаргами до Центробанку РФ. Попри те, що курс наразі нижчий, ніж до війни,
валюти немає ніде: ні в обмінниках, ні в банках.
Про це
повідомляє Express.co.uk.
Теперішній курс в країні відображається тільки на папері – купити долар чи євро можна лише на чорному ринку, де вартість значно вища.
Нагадаємо, що одразу після початку війни на території України рубль різко впав у ціні, росіяни стояли в чергах біля банкоматів та пунктів обміну валюти, щоб зняти та конвертувати рублі. У відповідь Центральний банк був змушений провести екстрені заходи з підвищенням процентної ставки до 20% та обмеженням доступу до іноземної валюти.
"Проте такі заходи викликали значне розчарування серед клієнтів банку", – зазначає Express.co.uk.
Раніше один із найбільших міжнародних банків Wells Fargo
повідомив про те, що реальний курс долара в Росії становить 180 рублів за долар. Це більш ніж утричі вище за офіційну вартість валюти в РФ. Скільки коштує рубль на біржі
6 травня о 12:06 за київським часом, за
даними Investing, вартість долара була 66,58 рублів. Зауважимо, що попереднє закриття було на рівні 67 рублів за долар. Динаміка вартості долара / Фото: Investing.com В Україні повністю заборонять обіг рубля
В Україні планують заборонити
обіг російського рубля на території держави, а також його використання для міжнародних переказів та розрахунків. У Верховній Раді вже зареєстрували загальний пакет документів, який складається з трьох відповідних законів.
Основний законопроєкт — це №7334, він пропонує на період воєнного стану:
заборонити будь-яке використання російського рубля в Україні та для транскордонних переказів та переміщень; примусово обмежити право власності на активи у російських рублях (прибрати нарахування відсотків, комісій тощо); вивести з обігу рублеві активи, що належать резидентам РФ або резидентам України, що під контролем резидентів Росії (цей метод відрізняється від їхньої конфіскації тим, що не вимагає рішення суду); заборонити допуск до торгів фінансовими інструментами, номінованими у російських рублях; заборонити офіційний курс рубля (виняток – можливі репарації); криміналізувати незаконні дії з російськими рублями; надати НБУ право вирішувати, на які інші валюти можна поширити такі самі обмеження (приміром, білоруський рубль).
Законопроєкт №7335 спрощує процедури вилучення іноземної валюти, виведеної з цивільного обороту в Україні, яка переміщується через митний кордон, а №7336 встановлює
кримінальну відповідальність за порушення норм, прописаних у попередніх документах.
Раніше ми розповідали, як
РФ штучно стримує рубль, але це не працює і погано впливає на добробут простих росіян.
Також ми писали,
що загрожує Росії за введення своєї валюти на окупованій території України.