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У Monobank посміялися з клієнтки – не змогла зайти в метро

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
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5 січня, 11:25
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В українки вимагали квитанцію про оплату поїздки з турнікета Київського метрополітену
Українка втратила 8 гривень
Українка втратила 8 гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка Monobank поскаржилась, що оплатила проїздку у Київському метрополітені платіжною картою банку, проте не змогла здійснити поїздку.

Про це вона написала на сайті Мінфіну.

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"Ситуація виникла в Київському метро, через Google Pay списало гроші, а метро не пропустило поїздку. Звернулися до оператора, на що вона відповіла, що їй потрібна квитанція з турнікету. А яка може бути квитанція в турнікету? Їх квитанція з Monobank не влаштовує, з Google Pay теж", – написала українка.

За словами клієнтки, співробітники банку їй не змогли допомогти та скасувати транзакцію, оскільки жінка не змогла надати квитанцію про оплату.

"Оператор в трубку сміється і каже нажаль не їздить в метро і вимагає квитанцію. То де її взяти? І це лише за вісім гривень, а якщо зніме тисячу чи більше, то як бути? Банк не може відмінити транзакціїю", – обурюється українка.

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Що кажуть у банку?

На відгук вже відреагували співробітники Monobank та пояснили, що гроші можуть повернутись на рахунок на 12 день після транзакції.

"Коли клієнт здійснює оплату, сума спочатку резервується на карті. Далі торгова організація надсилає запит на списання і відбувається взаєморозрахунок. Якщо організація не надсилає запиту на списання, сума повертається на рахунок на 12 день", – пояснили у банку.

Там зазначили, що цю ситуацію детально розглянуть спеціалісти, а звернення вже передали на перевірку якості проведення діалогу.

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Що змінилося у роботі Monobank?

З 1 грудня інтернет-банк зменшує розмір кешбеку та миль для клієнтів.

Також тепер, коли карткою Monobank клієнти розплачуватимуться в магазині, розмір кешбеку буде на 25% менше, ніж раніше.

Зміна не стосуватиметься лише тих категорій кешбеку, які надають банки партнери.

Раніше ми повідомляли, що клієнтка Monobank поскаржилася на те, що її картку заблокували без причин та пояснень. Жінка стверджує, що не змогла купити життєво важливих ліків.

Нагадаємо, що клієнт Monobank виявив несанкціоноване списання 1300 євро зі своєї карти і ще залишився винен банку.

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