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Українських переселенців не пускають назад до Польщі: як законно уникнути заборон

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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31 травня, 13:21
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Розбираємо основні питання, що найбільше цікавлять українців, які виїхали до Польщі
Порядок вʼїзду та виїзду із сусідньої країни прописаний у польському законодавстві
Порядок вʼїзду та виїзду із сусідньої країни прописаний у польському законодавстві / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українцям, відповідно до польського законодавства, заборонено повторно перетинати кордон з сусідньою країною, якщо в тих вичерпалися 90 днів дозволених для перебування у Шенгенській зоні. Ця умова не діє, якщо ви покинули територію Польщі на 30 днів протягом дозволеного біометрією періоду.

Про це інформує профільний портал InPoland.

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Розберемо кожен аспект цього питання.

Що робити, якщо 90 днів вичерпалися?

Якщо вам потрібно виїхати з країни, а 90 днів вичерпалися, то вам потрібно побути за межами шенгенської зони 90 днів, щоб мати можливість знову перетнути кордон з Польщею. Також є варіант оформити візу типу D.

А для тих українців, які перетнули польський кордон по звичайному (не біометричному) закордонному паспорту чи внутрішньому паспорту громадянина України після 24 лютого 2022 року та оформили PESEL, щоразу під час в'їзду до Польщі рішення про дозвіл на в'їзд будуть ухвалюватися в індивідуальному порядку.

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Хто має право проживати 18 місяців в Польщі?

Законно перебувати в Польщі протягом 18 місяців можуть ті українці, які перетнули польський кордон починаючи з 24 лютого
2022 і виявили бажання залишитися в країні.

Якщо ж ви виїдете з Польщі більше як на 30 днів (мова йде про одноразовий виїзд), то цю можливість у вас заберуть.

Чи допоможе в цьому PESEL?

При наявності PESEL українські біженці мають право перебувати в Польщі, але, як повідомили польські прикордонники, не треба утотожнювати його з документами, що дають дозвіл на проживання в Польщі (віза, карта побиту, біометрика).

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Що робити тим українцям, які виїхали в Україну менше, ніж на 30 днів?

Польські прикордонники стверджують, що вказівки не пускати українців (безвіз яких вичерпався,а виїзд за межі Шенгену був менший за 30 днів), які бажають повторно вʼїхати до Польщі, не було.

Повʼязано це з дією закону про допомогу українським переселенцям.

Українці втрачають фінансову допомогу від Польщі

Орієнтовно 700 громадян України, що порушили правила виїзду з Польщі, втратили фінансову допомогу від сусідньої держави.

Ба більше, всі отримані виплати доведеться повернути з відсотками, якщо відсутність у країні впродовж місяця і більше не буде задекларована. Це питання перебуває на контролі Управління соціального страхування (ZUS) через систему прикордонної служби.

Раніше ми розповідали, на які виплати можуть розраховувати українці під час війни.

Також ми писали, що Болгарія запускає нову програму для українських біженців.

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