Польща масово забирає назад фінансову допомогу: як біженцям не влетіти в копієчку

Близько 700 громадян України вже втратили фінансову допомогу

Допомоги позбавляють через порушення правил виїзду / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Орієнтовно 700 громадян України, що порушили правила виїзду з Польщі, втратили фінансову допомогу від сусідньої держави.

Про це повідомляє профільний портал InPoland.

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Ба більше, всі отримані виплати доведеться повернути з відсотками, якщо відсутність у країні впродовж місяця і більше не буде задекларована. Це питання перебуває на контролі Управління соціального страхування (ZUS) через систему прикордонної служби.

Як уникнути покарання?

Якщо вам нагально на короткий термін потрібно виїхати за межі Польщі, то вам варто заздалегідь повідомити ZUS про поїздку бажано в електронному вигляді через платформу PUE ZUS.

Нагадаємо, що мова йде про фінансову допомогу у рамках програми "500+" або "Сімейний опікунський капітал", яку можуть оформити українські біженці.

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