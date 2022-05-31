Украинских переселенцев не пускают обратно в Польшу: как законно избежать запретов

Разбираем основные вопросы, наиболее интересующие уехавших в Польшу украинцев

Порядок въезда и выезда из соседней страны прописан в польском законодательстве / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцам, согласно польскому законодательству, запрещено повторно пересекать границу с соседней страной, если у них иссякли 90 дней, разрешенных для пребывания в Шенгенской зоне. Это условие не действует, если вы покинули территорию Польши на 30 дней в течение разрешенного биометрией периода.

Об этом информирует профильный портал InPoland.

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Разберем каждый аспект этого вопроса.

Что делать, если 90 дней иссякли?

Если вам нужно уехать из страны, а 90 дней иссякли, то вам нужно побыть за пределами шенгенской зоны 90 дней, чтобы иметь возможность снова пересечь границу с Польшей. Также есть вариант оформить визу типа D.

А для тех украинцев, которые пересекли польскую границу по обычному (не биометрическому) загранпаспорту или внутреннему паспорту гражданина Украины после 24 февраля 2022 года и оформили PESEL, каждый раз во время въезда в Польшу решение о разрешении на въезд будут приниматься в индивидуальном порядке.

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Кто имеет право проживать 18 месяцев в Польше?

Законно находиться в Польше в течение 18 месяцев могут те украинцы, которые пересекли польскую границу начиная с 24 февраля

2022 г. и выявили желание остаться в стране.

Если же вы уедете из Польши более чем на 30 дней (речь идет об одноразовом выезде), то эту возможность у вас заберут.

Поможет ли в этом PESEL?

При наличии PESEL украинские беженцы имеют право находиться в Польше, но, как сообщили польские пограничники, не нужно сравнивать его с документами, дающими разрешение на проживание в Польше (виза, карта побыту, биометрика).

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Что делать украинцам, которые выехали в Украину меньше, чем на 30 дней?

Польские пограничники утверждают, что указания не пускать украинцев (безвиз которых иссяк, а выезд за пределы Шенгена был менее 30 дней), желающих повторно въехать в Польшу, не было.

Связано это с действием закона о помощи украинским переселенцам.

Украинцы теряют финансовую помощь от Польши

Ориентировочно 700 граждан Украины, нарушивших правила выезда из Польши, потеряли финансовую помощь от соседнего государства/

Более того, все полученные выплаты придется вернуть с процентами, если отсутствие в стране в течение месяца и больше не будет задекларировано. Этот вопрос находится на контроле Управления социального страхования (ZUS) через систему пограничной службы.

Раньше мы рассказывали, на какие выплаты могут рассчитывать украинцы во время войны.

Также мы писали, что Болгария запускает новую программу для украинских беженцев.