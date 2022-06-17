Українці зможуть обмінювати гривню ще в одній країні Європи: які умови

Розповідаємо, що українцям в Італії дозволили робити з готівковою гривнею

Готівкову гривню тепер можна обміняти в Італії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Дедалі більше європейських країн дозволяють країнам міняти готівкові гривні на місцеву валюту. Нещодавно така фінансова послуга з'явилася у Швеції, Італії та Бельгії в Нідерландах, а незабаром обміняти готівку можна буде і в Італії.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Умови обміну

Обмінювати гривні на євро в Італії можна буде з 21 червня. Послуга доступна громадянам України, у тому числі неповнолітнім, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Італії або яким надано міжнародний захист.

Зазначимо, що неповнолітні українці можуть обмінювати валюту лише за супроводу їх законних опікуном.

Одна людина може обміняти на євро до 10 000 грн.

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Обміну підлягають банкноти номіналом від 1 тис. гривень (банкноти менших номіналів та монети не обмінюватимуться). Також не можна обміняти сильно зношені банкноти або дефекти.

Де обмінювати готівку

У філіях італійського центробанку (аналог українського НБУ) на території країни або в установах комерційних банків.

Перелік понад 400 відділень банків-партнерів по всій Італії є сайті Банку Італії .

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Вивезення валюти з України

Президент Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за вивезення через кордон незадекларованих товарів та іноземної валюти.

Відповідно до закону, адміністративна відповідальність за недекларування валютних цінностей у сумі понад 10 тис. євро на особу передбачає штраф розміром 20% від суми, що перевищує дозволену для вивезення без декларування суму.

Раніше ми розповідали, які ліміти на зняття готівки діють для українців закордоном. Також ми писали, що відбувається з валютою в Україні та які важелі впливу можуть змінити ситуацію.