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Еще одна страна ЕС разрешила обмен наличной гривни: какие условия

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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14 июня, 08:48
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Рассказываем, что украинцам в Нидерландах разрешили делать с наличной валютой
Наличную гривню теперь можно обменять в Нидерландах
Наличную гривню теперь можно обменять в Нидерландах / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Разные страны Европы постепенно предоставляют возможность украинцам менять наличные гривни на местную валюту. Недавно такая финансовая услуга была запущена в Швеции, Италии и Бельгии. Теперь обменять наличные деньги можно и в Нидерландах.

О запуске такой услуги сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

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Каковы условия обмена

Чтобы обменять гривню на наличные, нужно соблюдать определенные правила. Услуга доступна для совершеннолетних украинцев, получивших разрешение на временное пребывание в Нидерландах.

Один человек может обменять на евро до 10 000 грн.

"Поддержку по обмену обеспечит местная коммерческая компания, имеющая представительства по всей стране", – отметил Шевченко.

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Глава НБУ добавил, что ведутся переговоры по введению такой услуги и в других странах.

Что делать с наличными украинцам, которые возвращаются из-за границы

Ранее "Сегодня" рассказывали, что если человеку нужно перевезти через границу наличную валюту или банковские металлы на сумму до 10 000 евро в эквиваленте, ничего делать не нужно.

Но когда сумма превышает этот лимит, нужно эти деньги задекларировать письменно. То есть, на границе заполнить специальную таможенную декларацию, где сообщить точные сведения о валютных ценностях.

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Ограничений по максимальной сумме, которую можно перевезти, нет.

Мы также писали, что в начале июня Национальный банк Украины резко повысил уровень учетной ставки с 10 до 25%. Читайте, какие проблемы могут возникнуть у банков после такого решения, и как это может ударить по ценам.

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