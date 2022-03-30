Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором ✌ Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Українці працюватимуть за новими правилами — що зміниться зовсім скоро

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 березня, 11:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зміни стосуються як тривалості робочого дня, так і специфіки оплати праці
Специфіка роботи під час війни дещо змінилася
Специфіка роботи під час війни дещо змінилася / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні змінилися умови взаємодії роботодавців та працівників. Натомість права останніх дещо обмежили.

Про це йдеться у ст. 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" № 2136-IX від 15 березня.

Реклама

Так, роботодавець може перевести будь-якого українця з 40 до 60 годин праці (тобто 12 робочих годин за 5 днів) на тиждень. Однак нормальна тривалість робочого дня перевищувати 60 годин не може.

Натомість роботодавець повинен попередити працівника про зміну умов праці. У Державній службі України з питань праці повідомили, що в період дії воєнного стану норми ч. 3 ст. 32 КЗпП та інших законів України про повідомлення працівника про зміну суттєвих умов праці за два місяці не застосовуються. Тож попередити співробітника про те, що замість 8 годин він має працювати 12, можна будь-якої миті.

Серед інших змін на ринку праці:

Реклама
  • роботодавець не зобов’язаний під час війни забезпечувати роботою працівників безстроково, особливо, якщо він не впевнений у тому, що новоприйнятий працівник влаштовуватиме його своїми фактичними трудовими досягненнями;
  • на час війни скасовується покарання за невчасну оплату праці.

Багатьох українців роботодавці змушують іти у відпустку за власний рахунок, проте законодавство в Україні не передбачає надання відпусток без збереження заробітної плати з ініціативи роботодавця. Тобто написати заяву на відпустку людей ніхто змусити не може.

Так, згідно зі статтями 25, 26 Закону України "Про відпустки", їх оформлення (без збереження заробітної плати) є правом, а не обов’язком працівника.

Надання відпусток, передбачених статтею 25 вищезгаданого закону, здійснюється роботодавцем в обов’язковому порядку за ініціативою працівника, а надання відпусток, передбачених статтею 26 закону, здійснюється за згодою сторін.

Реклама

Раніше ми розповідали, що сервіс державних послуг "Дія" створив добірку сервісів, в яких можна знайти собі відповідну зайнятість під час війни.

"Сьогодні" також писали, які професії матимуть найбільший попит після перемоги України над РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Між війною та миром
Як вам нова обкладинка The Economist?
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Допомога під час війни
Кого чекають щомісячні виплати?
Все про підтримку
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Комуналка
Що робити з платіжками під час війни?
Дізнатися!
Цінова політика
Пальне у квітні
Що буде на АЗС?
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
25,98
-
33,52
37,43
-
-
33,40
37,04
-
-
33,52
37,43
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
35,00
23,37
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

47355.14

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

3405.82

Litecoin (LTC)

130.13

Ripple (XRP)

0.86

Купити криптовалюту

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти