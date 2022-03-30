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Українців ловлять на кордоні з мішками валюти: якими схемами користуються нечисті на руку

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 18:13
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Наш кордон якимось чином українці проходять, проблеми виникають на кордоні з Польщею
В Україні діє заборона на вивіз валюти понад 10 тис. євро
В Україні діє заборона на вивіз валюти понад 10 тис. євро / Фото: Getty Images, ГПСУ, Колаж: Сьогодні

Українці, які залишають країну, стикаються з фінансовими труднощами. Хтось не може вивезти всю готівкову валюту, яка є на руках, хтось, приїжджаючи в ЄС, стикається з обмеженнями у 100 тисяч грн при конвертації з гривневих рахунків у місцеву валюту, а переказувати валюту зі своїх рахунків за кордон банки взагалі відмовляються.

У такій ситуації дедалі частіше звучать заклики до НБУ пом'якшити обмеження щодо вивезення готівкової валюти.

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"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, наскільки це реально.

Заклики до НБУ

Наразі майже щодня з'являється новина про те, що прикордонники ловлять українців, які намагаються вивезти з країни готівкову валюту на суму понад 10 тисяч євро без документів, що підтверджують їх походження.

Причому наші прикордонники ловлять людей з відносно невеликими сумами – до кількох сотень тисяч євро. А вже суміжні держави рапортують про те, що затримують українців з валізами грошей на мільйони доларів. Тобто люди зі справді великими сумами якимось дивним чином український кордон перетинають – ловлять їх уже там.

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У зв'язку з цим деякі публічні особи закликають НБУ скасувати обмеження про вивезення з країни готівкою понад 10 тисяч євро.

Шановний Національний банк України, будь ласка, перегляньте свої обмеження. Збільште хоча б до 200 тисяч євро в еквіваленті суму, яку повнолітня людина може вивезти під час евакуації за кордон одноразово без будь-яких довідок виключно за декларацією (і певна сума на неповнолітнього – теж має бути), — заявив економічний журналіст Олександр Крамаренко.

За його словами, в умовах нинішнього "дивного" фінмоніторингу отримати відповідні довідки у банку – нереально.

Люди їдуть з заощадженнями всього життя у кишені. Вони намагаються врятувати себе і перешкоджати цьому – антигуманно. Що таке сума 100 тис. євро? Це вартість дво- або трикімнатної квартири у Києві. Хіба це злочин матиме такі гроші? — ставить питання журналіст.

Дозволити не можна заборонити

Експерти до цієї ідеї ставляться по-різному. Одні кажуть, що вивозити валюту з країни під час війни – рівносильно військовому злочину.

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Поки одні жертвують останнє, "еліти" вивозять матеріалізацію своїх електронних декларацій. Перекрийте відтік капіталу з країни! Весь ресурс, який хочуть вивести за кордон понад ліміт для біженців – направити на цілі оборони, — каже економіст Олексій Кущ.

Інші кажуть, що це незручність, яку відчуває відносно невелика кількість людей.

Насамперед варто відзначити той факт, що карти українських банків працюють за кордоном, а отже, проблем з їх використанням виникати не повинно. Цей ліміт незручний насамперед тим, хто тримає саме готівкову валюту. Вчиняють таким чином люди, які з тих чи інших причин не довіряють банківській системі і з початком військових дій причин для зміни свого ставлення у них явно не з'явилося, — каже аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Експерт каже, що не можна дозволяти вивозити з країни валізи грошей, які явно набуті не найчеснішим шляхом.

Іншими словами, тут треба знайти якийсь баланс, аби, з одного боку, дозволити чесним громадянам спокійно перетинати кордон, а з іншого – не дати більше можливостей для злочинців, – каже Орищак.

За його словами, нечисті на руку люди завжди знайдуть спосіб викрутитися і знайти лазівки, тому що у них, як мінімум, більше досвіду та матеріальних можливостей.

Здійснити вивезення грошей можна як через третіх осіб за винагороду, так і через криптовалюту. Тоді як пересічний українець зі своїми заробленими заощадженнями буде змушений стикатися з проблемами. Питання лише у тому, як багато чесних українців мають на руках валюти понад ліміт, – каже Орищак.

За його словами, свіжі опитування показували, що 70% українців мають заощадження, яких вистачить лише на два місяці, і лише 4% – на термін більше 7 місяців.

Зрозуміло, не варто думати, що всі вони зберігають гроші під матрацом, а не на банківському рахунку. Причому у валюті рахунки були відкриті близько 15% населення. Ми можемо лише прикидати цифри того, що стосується сірої економіки, але складається відчуття, що людей, які потребують підвищення ліміту, не дуже багато, — каже Максим Орищак.

Раніше ми писали про те, що робити з грошима під час війни, а також розповідали, де і за скільки українці купують алкоголь під час війни.

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