Сьогодні 14:00 на
Церемонія відкриття
Пекін (Китай)
Парад команд та шоу
Завтра 09:45 на
Скіатлон
Жінки, 7,5 км + 7,5 км
Фінал
Завтра 10:30 на
Ковзанярський спорт
Жінки, 3000 м
Фінал
Завтра 11:00 на
Біатлон
Змішана естафета 4х6 км
Фінал
Завтра 13:35 на
Стрибки з трампліну
Жінки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
Завтра 14:40 на
Фрістайл
Чоловіки, могул
Третій финал
Завтра 15:26 на
Шорт-трек
Змішана командна естафета
Фінал А
6 лютого 04:24 на
Сноуборд
Жінки, слоупстайл
3-й заїзд, фінал
6 лютого 05:00 на
Гірськолижний спуск
Чоловіки, швидкісний спуск
Фінал
6 лютого 09:00 на
Скіатлон
Чоловіки, 15 км + 15 км
Фінал
6 лютого 10:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 5000 м
Фінал
6 лютого 14:00 на
Стрибки з трампліну
Чоловіки, індивідуальні
Звичайний трамплін, фінал
6 лютого 14:40 на
Фрістайл
Жінки, могул
Третій финал
6 лютого 15:15 на
Санний спорт
Чоловіки
3-й заїзд, фінал
Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎓 Скандал у Могилянці 📲 Технології, що змінюють життя 👗 Тиждень моди
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Загроза війни близько? Чи стане Польща "притулком" для українських заробітчан

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 15:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Експерти кажуть, що Польща готова до напливу українських мігрантів
Польща готова до потоку трудових мігрантів
Польща готова до потоку трудових мігрантів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українські заробітчани не втрачають можливостей заробити у Польщі, а паніка навколо можливої військової загрози з боку Росії може ще більше підсилити потік трудових мігрантів до сусідньої країни. Проте там, кажуть, готові до напливу працівників.

Про це "Сьогодні" повідомляють в аналітичному центрі агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Реклама

Поки паніки через велику кількість повідомлень про військове вторгнення Росії на територію України немає. Проте як стверджує генеральний директор агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич, у Польщі постійно створюються нові місця, а попит на різні вакансії зріс на 90% у порівнянні з 2020 роком.

Якщо раніше у січні-лютому було затишшя, то зараз фактично кожна галузь польської промисловості стикається із дефіцитом робочої сили: у січні 2022 року вакансій у 5 разів більше, ніж в аналогічний період минулого року. На польському ринку великий потенціал незадоволеного попиту, — стверджує Томаш Богдевич.

Тож великі агенції з працевлаштування, що загартовані досвідом у 2014-2015 роках, наразі готові до прийняття великої кількості трудових мігрантів з України.

Те ж саме стверджує прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo. Він повідомив, що з часу анексії Криму Польща стала притулком для мільйонів українців через агресивну політику Росії.

Реклама

Він не бачить проблем і з потенційним зростанням трудової міграції з України через непередбачувану ситуацію.

Заробітчани повинні сплачувати до бюджету податки

Українських заробітчан зобовʼязали сплачувати податки на зароблене за кордоном. Ставка для тих країн, з якими підписано міждержавну угоду, становить різницю між 19,5% і місцевим податком. За несплату українцям загрожує адміністративна відповідальність.

Сума податку складається з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовий збір за ставкою 1,5%.

Реклама

Розглянемо на конкретному прикладі: якщо країна, в якій працює українець, має податкову ставку, приміром, 10%, то в Україні заробітчанин сплатить тільки різницю, а це — 9,5%.

Нагадаємо, українські заробітчани 2021 року переказали в країну 15,03 млрд доларів, що на 25,4% більше, ніж за січень-грудень 2020 року (11,98 млрд доларів).

Раніше ми також розповідали історію про заробітчанина, який знайшов свій прихисток у Німеччині, а також розбиралися в питанні, чому українські лікарі масово їдуть до Німеччини.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва "Дія" запускає нову послугу – що зможуть зробити водії Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Загроза війни близько? Чи стане Польща "притулком" для українських заробітчан Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Росія знову експериментує? Що відбувається з транзитом газу через Україну Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

37400.18

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2772.16

Litecoin (LTC)

110.83

Ripple (XRP)

0.61

Купити криптовалюту
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.27

Російський рубль (₽)

0.3708

Євро (€)

31.92

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
4 лютого. Марк Цукерберг. Саме цього дня 18 років тому, у 2004 році, 19-річний студент факультету психології Гарвардського університету разом із трьома друзями у кімнаті університетського гуртожитку запустив Facebook...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,87
19,05
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,15
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти