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Рятують економіку? Яку суму заробітчани перевели до України у 2021 році

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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2 лютого, 17:52
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Грошові перекази зростають з кожним роком
/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські заробітчани 2021 року перевели в країну 15,03 млрд. доларів, що на 25,4% більше, ніж за січень-грудень 2020 року (11,98 млрд. доларів).

Про це повідомила прес-служба Національний банк.

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Так, у грудні в Україну надійшло 1,343 млрд. доларів – на 12,6% більше, ніж за цей же період минулого року (1,193 млрд. доларів). Більше переказів з-за кордону було лише у вересні – 1,349 млрд доларів.

При цьому офіційними каналами було перераховано 8,14 млрд доларів (у 2020 році – 7,41 млрд доларів), а по неформальних – 6,89 млрд доларів проти 4,57 млрд дол. у 2020 році.

Де українці хотіли б працювати?

На тимчасову чи постійну роботу майже половина українців поїхала б до Німеччини – 47,8%.

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Де ще хотілося б попрацювати українцям:

  • у Чехії – 38,1% опитаних;
  • в Австрії – 32,4%;
  • у Польщі – 31,3%;
  • у Литві – 23,8%;
  • у Словаччині – 21,8%;
  • в Угорщині – 13,4%;
  • у Румунії – 7,8%;
  • у Молдові – 6,7%.

Раніше "Сьогодні" спробував розібратися у питанні, як українські заробітчани та їхні грошові перекази впливають на Україну загалом.

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