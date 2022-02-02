Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 🚓 ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Спасают экономику? Какую сумму заробитчане перевели в Украину в 2021 году

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 февраля, 17:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Денежные переводы растут с каждым годом
Переводы украинских заробичта исчисляются в миллиардах
Переводы украинских заробичта исчисляются в миллиардах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские заробитчане в 2021 году первели в страну 15,03 млрд. долларов, что на 25,4% больше, чем за январь-декабрь 2020 года (11,98 млрд. долларов).

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Реклама

Так, в декабре в Украину поступило 1,343 млрд долларов – на 12,6% больше, чем за этот же период в прошлом году (1,193 млрд долларов). Больше переводов из-за границы было только в сентябре – 1,349 млрд. долларов.

При этом по официальным каналам было перечислено 8,14 млрд долларов (в 2020 году – 7,41 млрд долларов), а по неформальным – 6,89 млрд долларов против 4,57 млрд долл. в 2020 году.

Где украинцы хотели бы работать?

На временную или постоянную работу почти половина украинцев поехала бы в Германию – 47,8%.

Реклама

Где еще хотелось бы поработать украинцам:

  • в Чехии – 38,1% опрошенных;
  • в Австрии – 32,4%;
  • в Польше – 31,3%;
  • в Литве – 23,8%;
  • в Словакии – 21,8%;
  • в Венгрии – 13,4%;
  • в Румынии – 7,8%;
  • в Молдове – 6,7% .

Ранее "Сегодня" попытался разобраться в вопросе, как украинские заробитчане и их денежные переводы влияют на Украину в целом.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Не нужен "красному" лидеру: кто пытается уволить Дыхне с поста президента МАУ София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич Доллар возвращает свои позиции: что случится с курсом уже совсем скоро Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Спасают экономику? Какую сумму заробитчане перевели в Украину в 2021 году Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Крипторынок
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

37765.66

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2698.19

Litecoin (LTC)

111.28

Ripple (XRP)

0.62

Купить криптовалюту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

31.89

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
2 февраля. Евгений Гребинка. Ровно 210 лет назад родился Евгений Гребинка, прозаик, поэт, баснописец, издатель, переводчик, меценат, общественный деятель, автор легендарного романса “Очи черные”.
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,79
19,01
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,15
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять