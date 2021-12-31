Новые схемы обмана! Как украинские заробитчане становятся жертвами мошенников в Польше

Рассказываем о мошеннических схемах, одной из которых всего 3 дня

Ежегодно на подобных схемах "разводят" миллионы украинцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Новогодние праздники – одна из причин активности мошенников. Они каждый день придумывают новые схемы, создают новые сайты, чтобы нажиться на доверчивых украинцах, которые для преступников в Польше являются немалой целевой аудиторией.

Об одной из таких афер, связанную с короткими сообщениями, рассказали в аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

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СМС-афера с посылками

Схема действует просто:

мошенники присылают сообщение, что якобы нужно внести предоплату за доставку посылки, или смс, что не хватает 1 злотого, чтобы посылку забрать в почтомате;

в сообщении вы увидите адрес сайта;

переходя по ссылке, попадаете на фишинговый ресурс, который переводит на сайт мошенников;

преступники получают данные счета и снимают с него деньги или обналичивают с помощью электронной системы Bilk.

Мошенники могут также оформить на вас онлайн-кредиты.

Польский номер и фишинговый сайт ПриватБанк

"Сегодня" также узнал одну из новых схем, как мошенники воруют ваши средства с банковских карт.

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Схема, скажем так, несколько недоработана, но, по словам тех же киберпреступников, действенна. Ведь за день в округе в Польше, где они работают, таких случаев насчитывается около 9 миллионов. А как только киберпространство было на этапе своего зарождения, таких случаев насчитывалось 20 млн в день.

В чем суть? Вы публикуете объявления, например на OLX, за пару минут вам пишут с предложением отправить товар, но с полной предоплатой. Довольно заманчиво, так что большинство, не подозревая ничего, соглашается.

Дальше мошенники действуют пошагово:

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просят сформировать чек на оплату, объясняя, что так надежнее и быстрее;

присылают вам ссылку на фишинговый сайт очень похожий на Приват24, где вы и должны сформировать данный чек на определенную сумму;

там нужно просто ввести свои банковские данные. Среди них: номер телефона, пароль к Приват24 и пин-код карты ;

; суммы, за которую вы хотели продать ту или иную вещь, у вас нет.

Заметим, номер с которого присылали сообщения польский.

Ссылка на фишинговый сайт выглядит подобным образом:

Как выглядит сам фишинговый сайт Приват24?

Распознать фишинговый сайт очень просто: хоть интерфейс и похож, однако существуют неактивные кнопки на сайте (в этом случае "Вхід", значок поиска и три линии сверху). Да и запомните: Приват24 — это приложение, а его компьютерная версия имеет официальный и неизменный домен.

Схема взыскания долгов

Есть также другие способы незаконного получения средств. К примеру, схема взыскания долгов.

Мошенники специально звонят украинским заробитчанам и польским языком рассказывают о задолженности или кредите, который был взят на ваше имя. Они пытаются узнать все ваши данные и делают все, чтобы заставить уплатить вымышленный долг.

Как ранее рассказала директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда, один из самых больших страхов украинских работников быть обманутыми и остаться без заработанных денежных средств.

Также мы рассказывали об изменениях, которые ждут украинских работников с Нового года.