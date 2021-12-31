Нові схеми обману! Як українські заробітчани стають жертвами шахраїв у Польщі

Розповідаємо про шахрайські схеми, одній з яких лише 3 дні

Щороку на подібних схемах "розводять" мільйони українців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Новорічні свята — одна із причин активності шахраїв. Вони щодня придумують нові схеми, створюють нові сайти, аби нажитися на довірливих українцях, які для злочинців у Польщі є немаленькою цільовою аудиторією.

Про одну із таких афер, що повʼязана з короткими повідомленнями, розповіли в аналітичному центрі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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СМС-афера з посилками

Схема діє просто:

шахраї присилають повідомлення, що ніби-то потрібно внести передоплату за доставку посилки, або смс, що не вистачає 1 злотого, щоб посилку забрати в поштоматі;

в повідомленні ви побачите адресу сайту;

переходячи за посиланням, ви потрапляєте на фішінговий ресурс, який переводить на сайт шахраїв;

злочинці отримують дані рахунку і знімають з нього гроші або переводять в готівку з допомогою електронної системи Bilk.

Шахраї можуть також оформити на вас онлайн-кредити.

Польський номер та фішінговий сайт ПриватБанк

"Сьогодні" також довідався про одну із нових схем, як шахраї крадуть ваші кошти з банківських карток.

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Схема, скажемо так, дещо недопрацьована, але, за словами тих же кіберзлочинців, дієва. Адже за день на окрузі в Польщі, де вони працюють, таких випадків налічується близько 9 мільйонів. А як тільки кіберпростір зароджувався, таких випадків було 20 млн в день.

В чому суть? Ви публікуєте оголошення, наприклад на OLX, за кілька хвилин вам пишуть з пропозицією відправити товар, але з повною передоплатою. Доволі заманливо, тож більшість, не підозрюючи нічого, погоджується.

Далі шахраї діють покроково:

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просять сформувати чек на оплату, пояснюючи, що так надійніше та швидше;

надсилають вам посилання на фішінговий сайт дуже схожий на Приват24, де ви і маєте сформувати цей чек на певну суму;

там потрібно просто ввести свої банківські дані. Серед них: номер телефону, пароль до Приват24 та пін-код карти ;

; суми, за яку ви хотіли продати ту чи іншу річ, у вас вже немає.

Зауважимо, номер з якого надсилали повідомлення польський.

Посилання на фішінговий сайт має такий вигляд:

Який вигляд має сам фішінговий сайт Приват24?

Розпізнати фішінговий сайт дуже просто: хоч інтерфейс і схожий, проте є неактивні кнопки на сайті (в цьому випадку "Вхід", значок пошуку та три лінії зверху). Та й запамʼятайте: Приват24 — це додаток, а його компʼютерна версія має офіційний та незмінний домен.

Схема стягнення боргів

Існують також інші способи незаконного отримання коштів. Наприклад, схема стягнення боргів.

Шахраї спеціально дзвонять українським заробітчанам і польською мовою розповідають про заборгованості чи кредит, який був узятий на ваше ім'я. Вони намагаються дізнатися про всі ваші дані і роблять все, щоб змусити сплатити вигаданий борг.

Як раніше розповіла директор Департаменту рекрутації Gremi Personal Ганна Джоболда, один із найбільших страхів українських заробітчан бути обдуреними і залишитися без зароблених коштів.

Також ми розповідали про зміни, які чекають на українських заробітчан з Нового року.